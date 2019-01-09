Адвокат Ярослав Зейкан. Фото: Закарпаття онлайн

https://racurs.ua/ua/n116577-pidgotovku-procesualnyh-kodeksiv-uzurpuvala-grupa-ludey-advokat.html

Racurs.ua

Певна група людей, по суті, узурпувала підготовку всіх процесуальних кодексів. Вони не залучили процесуалістів, яких слід було б використати в цій роботі. Про це в інтерв’ю «Ракурсу» заявив один з найвідоміших адвокатів України Ярослав Зейкан.

На думку правника, групу, що займалася підготовкою кодексів за кошт грантів чи ще якось, сформували не дуже вдало.

На жаль, констатує адвокат, нинішня судова реформа поки що не забезпечила позитивного результату. Адже найголовніше для судової системи — незалежність суду і довіра до нього людей. «Незалежності суддів, великою мірою, не досягнуто, скоріше навпаки. Ще гірший стан з довірою до правосуддя», — каже він.

За словами пана Ярослава, огульна критика судів призвела до того, що віра в правосуддя підупала. З судової системи пішло багато кваліфікованих суддів. Не заповнено кілька тисяч судових вакансій. В результаті у деяких судах просто немає кому розглядати справи. Зараз внаслідок реформи в судах бракує кількох тисяч суддів.

Адвокат також зауважив, що в Україні ті, хто мав справи у суді, кращої думки про правосуддя, ніж ті, хто не був там ніколи. «Це і є результат огульної критики судової системи з боку інших гілок влади і преси. Люди, які ніколи не були в суді, формують свою думку про правосуддя з преси, телебачення, інтернету», — обурюється Зейкан.