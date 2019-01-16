Натовп підлітків жорстоко побив чоловіка у центрі Києва (ФОТО, ВІДЕО)

У центрі Києва підлітки жорстоко побили людину, фото — Фейсбук І.Силенко

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Racurs.ua

В центрі Києва увечері 15 січня натовп підлітків ледь не до смерті побив чоловіка без видимої на те причини.

Свідком надзвичайної події стала киянка Ілона Силенко, яка у Фейсбук опублікувала інформацію про жорстокий напад.

Напад стався поблизу метро «Палац спорту» приблизно о 20.00.

«Ці нелюди компанією з 10−15 осіб побігли за чоловіком на моїх очах і, збивши його з ніг, почали по-звірячому бити ногами по печінці й голові», — розповідає жінка.

Вона почала просити підлітків зупинити побиття, але декілька дівчат кинулися до неї, намагаючись вдарити.

Ілона викликала поліцію і натовп втік.

Із жінкою ці підлітки знову перестрілися на станції метро й разом із іншим чоловіком їй вдалося затримали декількох.

Силенко відзначила, що вирішила оприлюднити фото і відео для того, щоб батьки дізналися, що роблять на вулицях міста їхні діти.

Це не перший подібний випадок у столиці. Влітку 2018 року натовп підлітків пограбував продуктовий магазин в урядовому кварталі Києва. У листопаді «Ракурс» повідомляв, що у Подільському районі Києва підлітки бризкали в обличчя жінкам сльозогінний газ і знімали ці напади на телефон.