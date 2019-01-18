Левів та ведмедів вивезли із покровського зоопарку з жахливими умовами на реабілітацію (ФОТО)

Левів та ведмедів вивезли із зоопарку з жахливими умовами на реабілітацію. Фото: Zik

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Левів та ведмедів, які жили в жахливих умовах у зоопарку у Покровську, було вивезено до реабілітаційного центру хижаків у Запорізькій області на тимчасове перебування.

Частину тварин було вивезено ще 8 січня, а решту доставили до реабілітаційного центру у Запорізькій області сьогодні вранці, повідомляє на свої сторінці у Facebook заступник міністра екології та природних ресурсів Василь Полуйко.

Диким тваринам під час перевезення давали речовини, що загальмовують природні реакції, тому зараз вони ще проходять процес адаптації на новому місці.

Полуйко зазначив, що для вивезення тварин із покровського зоопарку довелося провести спеціальну операцію, участь у якій взяли державна екологічна інспекція, зоозахисники, юристи та Міністерство екології. Саме через великі складнощі у врегулюванні цієї ситуації посадовець не повідомляв про зроблені шаги, бо це могло нашкодити ходу операції.

Зазначається, що це перший етап у справі про врятування тварин з покровського зоопарку, ще повинні пройти судові засідання, на яких буде вирішено подальшу долю левів та ведмедів.

Заступник міністра також вказав на прогалини у законодавстві щодо видачі дозволів на утримання тварин та порядку їх вилучення у власників.