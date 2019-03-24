Активіст антимігрантської партії напав на міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні

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Чоловік, на одязі якого була символіка націоналістичної організації «Солдати Одіна», атакував главу МЗС Фінляндії Тімо Сойні. Поліцейським вдалося затримати нападника

Інцидент стався 24 березня у місті Вантаа. Активіст антимігрантської партії вчинив спробу нападу на міністра на традиційному ярмарку. Міністр проводив зустріч з виборцями, повідомляє Helsingin Sanomat.

Невідомий підійшов до міністра і, за словами політика, спробував його побити. Нападника зупинили поліцейські, які звалили його на землю.

На одязі чоловіка, якого сфотографували на місці нападу, помітна символіка націоналістичної організації «Солдати Одіна». Ця організація позиціонує себе як антимігрантська, один з основних видів її діяльності — організація патрулів, які відстежують мігрантів.

Угруповання має тісні зв’язки з неонацистської партією «Північний рух опору», що діє в Скандинавії. У вересні 2018 року фінський суд постановив заборонити цю партію за расову дискримінацію і розпалювання ненависті, проте учасники руху подали апеляцію на це рішення. Суд продовжує розглядати справу.

Фінський прем'єр у результаті нападу не постраждав завдяки оперативним діям поліцейських. Міністр продовжив спілкування з місцевими фермерами.

Парламентські вибори у Фінляндії пройдуть 14 квітня, адже 8 березня уряд країни пішов у відставку через невдачі у проведенні реформи охорони здоров’я. Сойні з 1997 до 2017 року очолював партію «Справжні фіни», яка зайняла друге місце на парламентських виборах 2015 року. Партія дотримується позицій консерватизму і євроскептицизму.

Нагадаємо, що у серпні 2017 року у Турку трапилася атака терориста, який поранив ножем кількох людей в центрі міста. Поліція стріляла в імовірного зловмисника.