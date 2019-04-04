ЦВК порахувала 100% протоколів, Зеленський випередив Порошенка на 14,29%, фото — Главком

https://racurs.ua/ua/n120247-oficiyni-rezultaty-vyboriv-cvk-porahuvala-100-protokoliv-zelenskyy-vyperedyv-poroshenka-na.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) 4 квітня опрацювала усі 100% протоколів із виборчих дільниць.

Перший тур президентських виборів виграв комік Володимир Зеленський, а чинний президент Петро Порошенко програв йому 14,29%. Юлія Тимошенко опинилася на третьому місці.

Повні офіційні результати ЦВК такі (перша п’ятірка):

Володимир Зеленський — 30,24%; Петро Порошенко — 15,95%; Юлія Тимошенко — 13,40%; Юрій Бойко — 11,67%; Анатолій Гриценко — 6,91%.

Офіційні результати першого туру голосування на виборах президента України Кандидат % голосів виборців, поданих за кандидата Кількість голосів виборців, поданих за кандидата Володимир Зеленський 30,24 5 713 825 Петро Порошенко 15,95 3 014 523 Юлія Тимошенко 13,40 2 532 230 Юрій Бойко 11,67 2 205 974 Анатолій Гриценко 6,91 1 306 411 Ігор Смешко 6,04 1 141 302 Олег Ляшко 5,48 1 035 944 Олександр Вілкул 4,15 784 246 Руслан Кошулинський 1,62 307 240 Юрій Тимошенко 0,62 117 712

У понеділок, 1 квітня, Центрвиборчком офіційно анонсував другий тур виборів президента.

Дані ЦВК приблизно збіглися із інформацією соціологів, які 31 березня проводили національний екзит-пол. Його підсумкові дані також фіксують перевагу Зеленського (30,6% голосів). На другому місці Петро Порошенко (17,8%), третя — Юлія Тимошенко (14,2%). У першій п’ятірці також Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).