Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Безпілотне авто від «Ауді» з’явиться в майбутньому. Фото: pexels.com

Сітікар майбутнього: Audi показала перші зображення безпілотного авто AI: me (ФОТО)

2 кві 2019, 19:35
999

Компанія Audi (Ауді) показала ескіз компактного безпілотника AI: me. Офіційно новинку представлять 15 квітня на автомобільному салоні в Шанхаї.

Про роботизований автомобіль наразі майже нічого невідомо. Журналісти змогли дізнатися, що машина оснащена електричним двигуном та здатна самостійно пересуватися міськими вулицями. Про це 2 квітня повідомляє Digital Trends.

Конструктори машини впевнені, що дизайн новинки на 15 років випереджає вигляд нинішніх серійних моделей. Автовиробники гадають, що так автомобілі будуть виглядати у найближчому майбутньому.

Німецький автовиробник представив зображення безпілотного авто. Фото: Digital Trends

Німецький автовиробник представив зображення безпілотного авто

Німецький автовиробник представив зображення безпілотного авто

Нагадаємо, у березні на автосалоні в Женеві компанія Audi представила прототип електричного кросовера e-tron Sportback, який побудований на модернізованій платформі MLB. Машина оснащена електричним повним приводом та підтримує швидку зарядку від терміналів потужністю 150 кВт.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вояж Бойка та Медведчука до Росії: ДБР відкрило кримінальне провадження проти службовців ДПСУ та Державіаслужби

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб через виліт українських політиків Юрія Бойка та Віктора Медведчука до Російської Федерації

Юридичні новини
19:04

Вбивство Гандзюк: суд розглядає зміну запобіжного заходу Мангеру (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Києві суд розглядає питання зміни запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який підозрюється у в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк

Юридичні новини
18:24

Справа «українських диверсантів»: російська прокуратура просить для Дудки та Бессарабова 15 років тюрми

Підконтрольна Російській Федерації прокуратура Криму просить 15 та 14 років позбавлення волі для фігурантів справи так званих українських диверсантів Володимира Дудки та Олексія Бессарабова

Новини України
16:25