Безпілотне авто від «Ауді» з’явиться в майбутньому. Фото: pexels.com

https://racurs.ua/ua/n120260-sitikar-maybutnogo-audi-pokazala-pershi-zobrajennya-bezpilotnogo-avto-ai-me-foto.html

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Компанія Audi (Ауді) показала ескіз компактного безпілотника AI: me. Офіційно новинку представлять 15 квітня на автомобільному салоні в Шанхаї.

Про роботизований автомобіль наразі майже нічого невідомо. Журналісти змогли дізнатися, що машина оснащена електричним двигуном та здатна самостійно пересуватися міськими вулицями. Про це 2 квітня повідомляє Digital Trends.

Конструктори машини впевнені, що дизайн новинки на 15 років випереджає вигляд нинішніх серійних моделей. Автовиробники гадають, що так автомобілі будуть виглядати у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, у березні на автосалоні в Женеві компанія Audi представила прототип електричного кросовера e-tron Sportback, який побудований на модернізованій платформі MLB. Машина оснащена електричним повним приводом та підтримує швидку зарядку від терміналів потужністю 150 кВт.