Другий тур виборів президента: хроніка онлайн / Колаж: О. Кравценюк для "Ракурсу"

https://racurs.ua/ua/n121005-drugyy-tur-onlayn-hronika-vyboriv-prezydenta-ukrayiny.html

Ракурс

Другий тур президентських виборів стартував в Україні. У неділю, 21 квітня, громадяни обирають президента з двох претендентів — чинного глави держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського. Попередні результати волевиявлення (перші дані Національного екзит-полу станом на 18.00) обіцяють оприлюднити одразу по завершенні голосування — о 20.00, а остаточні екзит-поли (на момент закриття виборчих дільниць) стануть відомі о 22.00. Офіційні результати виборів Центральна виборча комісія має оголосити до 1 травня. «Ракурс» стежить за перебігом подій.

16.28 — виборча дільниця відкрилась у США. Українці почали голосування у другому турі президентських виборів у Вашингтоні.

16.23 — у штабі Володимира Зеленського пояснили, чому їхній кандидат продемонстрував бюлетень.

15.13 — ЦВК оприлюднила данні щодо явки українців станом на 15.00. Наразі проголосувало 45,38% українських виборців.

15.08 — військові голосують на спеціальних дільницях. Їх відрили на передовій і в госпіталях.

14.50 — поліція прибула до кандидата в президенти Володимира Зеленського, щоб виписати йому штраф за продемонстрований сьогодні під час голосування заповнений бюлетень.

14.47 — У Києві біля дільниці Зеленського оголена активістка вимагала «не ґвалтувати країну». Також на її тілі був надпис «Зеленський — кіт у мішку».

14.25 — Гройсман разом із дружиною прийшов на виборчу дільницю у Вінниці. Прем'єр-міністр заявив про те, що сьогодні українці обирають своє майбутнє.

13.30 — МВС повідомило про порушення на виборах. На Київщині чоловік втік з дільниці з бюлетенем та на велосипеді помчав додому. Дружина його видала. А в Кривому Розі жінці майже вдалося з’їсти бюлетеня.

12.52— Олег Винник голосував на виборах у Німеччині.

12.45 — Порошенко проголосував та закликав українців зробити вибір.

12.12 — Супрун та Парубій вже проголосували на виборах.

12.00 — Центральна виборча комісія оприлюднила перші дані про явку виборців станом на 11 годину ранку.

11.15 — А Володимир Зеленський пішов на виборчу дільницю, де вже проголосував.

11.00 — Петро Порошенко пішов до церкви.

10.30 — черги уп’ятеро довші, аніж в першому турі: українці Варшави «оточили» виборчу дільницю.

10.15 — в Маріуполі виборчі комісії охороняє бронетехніка.

10.00 — у Слов’янську також триває голосування на виборах президента України.

9.50 — виконуюча обов’язки глави МОЗ Уляна Супрун вже проголосувала. А ви?

9.30 — спостерігачі помітили агітаційні білборди одного з кандидатів у президенти.

9.10 — українці Китаю роблять свій вибір.

9.00 — ось такі черги утворили громадяни України на виборчій дільниці у Празі.

8.00 — в Україні відкрилися виборчі дільниці, стартувало голосування.

7.30 — в суботу запрацювала перша дільниця на виборах президента в австралійській Канберрі. Там українці вже обирають нового главу держави.

День тиші

20 квітня — суд розглянув позов спостерігача на виборах від організації «Українська асоціація акціонерів» Андрія Хилька щодо анулювання реєстрації кандидата на пост президента Зеленського і відмовив позивачеві через необґрунтованість позову. Засідання розпочалося в суботу о 21.00, рішення було оприлюднено о 1.00 ночі 21 квітня.

20 квітня — у «день тиші» перед другим туром виборів в ефірі телеканалу «1+1» було заплановано шоу та фільм за участю Зеленського та студії «Квартал 95».

Дебати

19 квітня відбулися дебати між кандидатами у президенти. Дебати на стадіоні відвідали і Зеленський і Порошенко, а в студії «Суспільного» з’явився лише чинний глава держави.

Перший тур

Перший тур виборів президента відбувся 31 березня. Громадяни обирали одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. За офіційними результатами першого туру, за Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Порошенка — 15,95% виборців.

Нагадаємо, 9 лютого було оголошено список 44-х претендентів на пост глави держави. ЦВК відмовила в реєстрації більш ніж 40 кандидатам. Згодом ще п’ятеро кандидатів відмовилися від участі в перегонах. 8 березня було затверджено текст бюлетеня із 39 кандидатами. Потім Сергій Тарута заявив, що підтримує Юлію Тимошенко, а Олександр Мороз передумав брати участь у виборах. Загалом із 39 кандидатів 35 складають чоловіки і лише чотири — жінки. 19 кандидатів у президенти висували політичні партії, 20 є самовисуванцями, 18 не входять до складу будь-якої політсили.

Після завершення голосування у другому турі виборів ЦВК має оголосити офіційні результати до 1 травня. Інавгурація новообраного президента України повинна бути проведена у період з травня до 3 червня.