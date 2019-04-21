Другий тур виборів президента: хроніка онлайн

https://racurs.ua/ua/n121005-drugyy-tur-onlayn-hronika-vyboriv-prezydenta.html

Ракурс

Другий тур президентських виборів стартував в Україні. У неділю, 21 квітня, громадяни матимуть можливість обрати одного з двох лідерів перегонів — чинного главу держави Петра Порошенка або шоумена Володимира Зеленського. Попередні результати волевиявлення (перші дані національного екзит-полу станом на 18.00) обіцяють оприлюднити одразу по завершенні голосування — о 20.00, а остаточні екзит-поли (на момент закриття виборчих дільниць) стануть відомі о 22.00. Офіційні результати виборів Центральна виборча комісія повинна оголосити до 1 травня. «Ракурс» стежитиме за перебігом подій.

9.00 — ось такічергиутворили громадяни України на виборчій дільниці у Празі.

8.00 — в Україні відкрилися виборчі дільниці, стартувало голосування.

7.30 — в суботу запрацювала перша дільниця на виборах президента в австралійській Канберрі. Там українці вже обирають нового главу держави.

День тиші

20 квітня — суд розглянув позов спостерігача на виборах від організації «Українська асоціація акціонерів» Андрія Хилька щодо анулювання реєстрації кандидата на пост президента Зеленського і відмовив позивачеві через необґрунтованість позову. Засідання розпочалося в суботу о 21.00, рішення було оприлюднено о 1.00 ночі 21 квітня.

20 квітня — у «день тиші» перед другим туром виборів в ефірі телеканалу «1+1» було заплановано шоу та фільм за участю Зеленського та студії «Квартал 95».

Дебати

19 квітня відбулися дебати між кандидатами у президенти. Дебати на стадіоні відвідали і Зеленський і Порошенко, а в студії «Суспільного» з’явився лише чинний глава держави.

Перший тур

Перший тур виборів президента відбувся 31 березня. Громадяни обирали одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. За офіційними результатами першого туру, за Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Порошенка — 15,95% виборців.

Нагадаємо, 9 лютого було оголошено список 44-х претендентів на пост глави держави. ЦВК відмовила в реєстрації більш ніж 40 кандидатам. Згодом ще п’ятеро кандидатів відмовилися від участі в перегонах. 8 березня було затверджено текст бюлетеня із 39 кандидатами. Потім Сергій Тарута заявив, що підтримує Юлію Тимошенко, а Олександр Мороз передумав брати участь у виборах. Загалом із 39 кандидатів 35 складають чоловіки і лише чотири — жінки. 19 кандидатів у президенти висували політичні партії, 20 є самовисуванцями, 18 не входять до складу будь-якої політсили.

Після завершення голосування у другому турі виборів ЦВК має оголосити офіційні результати до 1 травня. Інавгурація новообраного президента України повинна бути проведена у період з травня до 3 червня.