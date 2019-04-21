Другий тур виборів президента: хроніка онлайн / Колаж: О. Кравценюк для "Ракурсу"

https://racurs.ua/ua/n121005-drugyy-tur-vyboriv-prezydenta-ukrayiny-onlayn-hronika.html

Ракурс

Голосування в другому турі президентських виборів завершилося в Україні о 20.00.

У неділю, 21 квітня, громадяни обирали президента з двох претендентів — чинного глави держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського. «Ракурс» стежить за перебігом подій.

22.37 — стали відомі результати голосування на українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Тут переміг чинний президент Петро Порошенко.

22.20 — Центральна виборча комісія почала опрацьовувати протоколи. За підсумками опрацювання 2.24% документів, Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка зі значним відривом — 71,43% проти 26,22%.

22.00 — стали відомі остаточні результати Національного екзит-полу.

21.58 — на посаді президента України Володимир Зеленський обіцяє захищати українську мову.

21.37 — Володимир Зеленський назвав своє перше завдання на посту президента — це звільнення українських військовополонених.

21.28 — окремі члени Конституційного суду планують скасувати ключову вимогу отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом — електронне декларування, заявив сьогодні чинний президент Петро Порошенко.

21.27 — у штабі Зеленського заявили, що оберуть на конкурсі кандидатури на посади міністрів оборони і закордонних справ.

21.14 — Петро Порошенко заявив, що готовий допомагати новому президенту в рішеннях, які наблизять нашу країну до ЄС і НАТО.

«До інавгурації я готовий витрачати будь-яку кількість часу, щоб допомогти новому президенту увійти в курс справ в найдрібніших деталях», — Порошенко.

21.00 — Петро Порошенко на своєму брифінгу після завершення другого туру президентських виборів заявив, що все ще чекає вибачень від свого опонента за жарт про «термос».

20.30 — президент України Петро Порошенко відреагував на результати Національного екзит-полу щодо сьогоднішнього голосування в другому турі президентських виборів.

«Наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців. Я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну», — заявив Порошенко.

20.20 — шоумен Володимир Зеленський виступив із першим зверненням до українців після оприлюднення підсумківНаціонального екзит-полу, згідно з якими за нього проголосували 73,2% громадян.

«Я поки не президент, але хочу сказати всім країнам пост-СРСР: подивіться на нас. Все можливо», — заявив Зеленський.

20.00 — оприлюднено Національний екзит-пол — соціологічне опитування виборців на виході з виборчих дільниць по всій території України.

У другому турі виборів перемагає шоумен Володимир Зеленський. За нього свої голоси віддали 73,2% опитаних. Чинний президент Петро Порошенко посів другу сходинку — його підтримали 25,3% опитаних.

19.21 — на Волині у документації замість члена комісії підписався водій.

19.14 — відкрилась остання закордонна виборча дільниця на виборах президента України. Голосування почалося на ділянці у Сан-Франциско, США.

18.09 — стало відомо, як проголосували українці в Австралії. За Порошенка свої голоси віддали 72 українця, а за Зеленського — 26.

17.51 — у штабі Петра Порошенка визнають будь-який результат президентських виборів. Про це заявив очільник фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов.

17.36 — на Донеччині відкрилась виборча дільниця, яка не розпочала роботу вранці вчасно. З 16.00 понад 190 українських виборців можуть проголосувати у другому турі президентських виборів.

17.07 — повідомлення про замінування громадських місць в день виборів президента надходять з окупованих територій. У Нацполіціі також оприлюднили дані про кількість зареєстрованих повідомлень про порушення виборчого законодавства.

16.28 — виборча дільниця відкрилась у США. Українці почали голосування у другому турі президентських виборів у Вашингтоні.

16.23 — у штабі Володимира Зеленського пояснили, чому їхній кандидат продемонстрував бюлетень.

15.13 — ЦВК оприлюднила данні щодо явки українців станом на 15.00. Наразі проголосувало 45,38% українських виборців.

15.08 — військові голосують на спеціальних дільницях. Їх відрили на передовій і в госпіталях.

14.50 — поліція прибула до кандидата в президенти Володимира Зеленського, щоб виписати йому штраф за продемонстрований сьогодні під час голосування заповнений бюлетень.

14.47 — У Києві біля дільниці Зеленського оголена активістка вимагала «не ґвалтувати країну». Також на її тілі був надпис «Зеленський — кіт у мішку».

14.25 — Гройсман разом із дружиною прийшов на виборчу дільницю у Вінниці. Прем'єр-міністр заявив про те, що сьогодні українці обирають своє майбутнє.

13.30 — МВС повідомило про порушення на виборах. На Київщині чоловік втік з дільниці з бюлетенем та на велосипеді помчав додому. Дружина його видала. А в Кривому Розі жінці майже вдалося з’їсти бюлетеня.

12.52— Олег Винник голосував на виборах у Німеччині.

12.45 — Порошенко проголосував та закликав українців зробити вибір.

12.12 — Супрун та Парубій вже проголосували на виборах.

12.00 — Центральна виборча комісія оприлюднила перші дані про явку виборців станом на 11 годину ранку.

11.15 — А Володимир Зеленський пішов на виборчу дільницю, де вже проголосував.

11.00 — Петро Порошенко пішов до церкви.

10.30 — черги уп’ятеро довші, аніж в першому турі: українці Варшави «оточили» виборчу дільницю.

10.15 — в Маріуполі виборчі комісії охороняє бронетехніка.

10.00 — у Слов’янську також триває голосування на виборах президента України.

9.50 — виконуюча обов’язки глави МОЗ Уляна Супрун вже проголосувала. А ви?

9.30 — спостерігачі помітили агітаційні білборди одного з кандидатів у президенти.

9.10 — українці Китаю роблять свій вибір.

9.00 — ось такі черги утворили громадяни України на виборчій дільниці у Празі.

8.00 — в Україні відкрилися виборчі дільниці, стартувало голосування.

7.30 — в суботу запрацювала перша дільниця на виборах президента в австралійській Канберрі. Там українці вже обирають нового главу держави.

День тиші

20 квітня — суд розглянув позов спостерігача на виборах від організації «Українська асоціація акціонерів» Андрія Хилька щодо анулювання реєстрації кандидата на пост президента Зеленського і відмовив позивачеві через необґрунтованість позову. Засідання розпочалося в суботу о 21.00, рішення було оприлюднено о 1.00 ночі 21 квітня.

20 квітня — у «день тиші» перед другим туром виборів в ефірі телеканалу «1+1» було заплановано шоу та фільм за участю Зеленського та студії «Квартал 95».

Дебати

19 квітня відбулися дебати між кандидатами у президенти. Дебати на стадіоні відвідали і Зеленський і Порошенко, а в студії «Суспільного» з’явився лише чинний глава держави.

Перший тур

Перший тур виборів президента відбувся 31 березня. Громадяни обирали одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. За офіційними результатами першого туру, за Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Порошенка — 15,95% виборців.

Нагадаємо, 9 лютого було оголошено список 44-х претендентів на пост глави держави. ЦВК відмовила в реєстрації більш ніж 40 кандидатам. Згодом ще п’ятеро кандидатів відмовилися від участі в перегонах. 8 березня було затверджено текст бюлетеня із 39 кандидатами. Потім Сергій Тарута заявив, що підтримує Юлію Тимошенко, а Олександр Мороз передумав брати участь у виборах. Загалом із 39 кандидатів 35 складають чоловіки і лише чотири — жінки. 19 кандидатів у президенти висували політичні партії, 20 є самовисуванцями, 18 не входять до складу будь-якої політсили.

Після завершення голосування у другому турі виборів ЦВК має оголосити офіційні результати до 1 травня. Інавгурація новообраного президента України повинна бути проведена у період з травня до 3 червня.