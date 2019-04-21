У Києві біля дільниці Зеленського оголена активістка вимагала “не гвалтувати країну”. Скріншот із відео на YouTube

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Голосування Володимира Зеленського на виборчій дільниці в Києві супроводжувалося акцією протесту оголеної дівчини, на тілі якої було написано: «Досить ґвалтувати країну», а також «Зеленський — кіт у мішку».

Перформанс відбувся на столичній Оболоні під будівлею, де розташована виборча дільниця, на якій голосував Зеленський. Коли кандидат зайшов на дільницю, дівчина оголилася, залишившись лише в штанях.

Журналістам дівчина представилася Юлією і заявила, що виступає проти обох кандидатів у президенти. Правоохоронці її не затримували.

Водночас на сторінці Femen у соціальних мережах не подано інформації про акцію біля виборчої дільниці.

Сьогодні, 21 квітня, Україна обирає президента в другому турі голосування. За підсумками першого, який відбувся 31 березня, лідерами перегонів за крісло глави держави стали шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.