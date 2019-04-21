У Києві біля дільниці Зеленського оголена активістка вимагала «не ґвалтувати країну» (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121027-u-kyievi-bilya-dilnyci-zelenskogo-ogolena-aktyvistka-vymagala-ne-gvaltuvaty-krayinu-foto-video.htmlРакурс
Голосування Володимира Зеленського на виборчій дільниці в Києві супроводжувалося акцією протесту оголеної дівчини, на тілі якої було написано: «Досить ґвалтувати країну», а також «Зеленський — кіт у мішку».
Перформанс відбувся на столичній Оболоні під будівлею, де розташована виборча дільниця, на якій голосував Зеленський. Коли кандидат зайшов на дільницю, дівчина оголилася, залишившись лише в штанях.
Журналістам дівчина представилася Юлією і заявила, що виступає проти обох кандидатів у президенти. Правоохоронці її не затримували.
Водночас на сторінці Femen у соціальних мережах не подано інформації про акцію біля виборчої дільниці.
Сьогодні, 21 квітня, Україна обирає президента в другому турі голосування. За підсумками першого, який відбувся 31 березня, лідерами перегонів за крісло глави держави стали шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.