Разумков про завершення війни і повернення в’язнів з тюрем РФ: Це тривалий процес

Разумков про завершення війни і повернення в'язнів з тюрем РФ. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n121085-razumkov-pro-zavershennya-viyny-i-povernennya-v-yazniv-z-turem-rf-ce-tryvalyy-proces.html

Ракурс

У команді шоумена Володимира Зеленського розповіли про те, які кроки зроблять для повернення українців з російських в’язниць.

Процес повернення українських військовополонених є тривалим, і він не може завершитися за кілька днів, повідомив політконсультант Зеленського Дмитро Разумков у ефірі програми «Факти» на ICTV.

У команді шоумена заявили, що будуть далі працювати в рамках нормандського формату. За словами Разумкова, нова команда не планує відходити і від мінських угод, оскільки до них підв’язано ключові санкції, що застосовуються до РФ.

Також політконсультант заявив, що нове керівництво країни планує тіснішу співпрацю з Великою Британією і США, які є підписантами Будапештського меморандуму.