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Нагадаємо, влітку 2017 року NASA вирішило відправити два реактивні
літаки WB-
57 °F для спостереження за сонячним затемненням. Для вчених на борту цих літаків затемнення тривало сім хвилин, в той час як для спостерігачів
на Землі — лише дві хвилини.
У Південній Америці можна буде спостерігати повне Сонячне затемнення
Повне сонячне затемнення зможуть сьогодні спостерігати жителі Південної півкулі, а також користувачі інтернету (ТРАНСЛЯЦІЯ, КАРТА)https://racurs.ua/ua/n123835-povne-sonyachne-zatemnennya-zmojut-sogodni-sposterigaty-jyteli-pivdennoyi-pivkuli-a-takoj.htmlРакурс
У Південній Америці сьогодні можна буде спостерігати повне сонячне затемнення.
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Воно розпочнеться о 12:23 за тихоокеанським часом (о 22:22 за київським часом). Про це повідомляє NASA.
Жителі інших частин світу зможуть спостерігати за цим рідкісним астрономічним явищем за допомогою онлайн-трансляцій.
Так, подію транслюватиме чилійська обсерваторія Cerro Tololo.
Загалом повне сонячне затемнення триватиме чотири хвилини, розпочнеться над Тихим океаном і пройде від міста Ла-Серена у центральній частині Чилі до міста Часкомус, розташованого в Аргентині за 123 км на південь від Буенос-Айреса.
Повне сонячне затемнення побачать люди, які опиняться у смузі шириною 70 км. Люди за межами цієї території зможуть спостерігати часткове затемнення.
Також це явище у прямому ефіру на своєму YouTube-каналі транслюватиме NASA.
Нагадаємо, влітку 2017 року NASA вирішило відправити два реактивні
літаки WB-
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