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У Південній Америці можна буде спостерігати повне Сонячне затемнення

Повне сонячне затемнення зможуть сьогодні спостерігати жителі Південної півкулі, а також користувачі інтернету (ТРАНСЛЯЦІЯ, КАРТА)

2 лип 2019, 11:48
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У Південній Америці сьогодні можна буде спостерігати повне сонячне затемнення.

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Воно розпочнеться о 12:23 за тихоокеанським часом (о 22:22 за київським часом). Про це повідомляє NASA.

Жителі інших частин світу зможуть спостерігати за цим рідкісним астрономічним явищем за допомогою онлайн-трансляцій.

Так, подію транслюватиме чилійська обсерваторія Cerro Tololo.

Загалом повне сонячне затемнення триватиме чотири хвилини, розпочнеться над Тихим океаном і пройде від міста Ла-Серена у центральній частині Чилі до міста Часкомус, розташованого в Аргентині за 123 км на південь від Буенос-Айреса.

Повне сонячне затемнення побачать люди, які опиняться у смузі шириною 70 км. Люди за межами цієї території зможуть спостерігати часткове затемнення.

Щоб побачити загальне сонячне затемнення, потрібно перебувати в межах світло-коричневої смуги. Глядачі за межами цієї території побачать часткове затемнення. Карта: Cerro Tololo

Також це явище у прямому ефіру на своєму YouTube-каналі транслюватиме NASA.

Нагадаємо, влітку 2017 року NASA вирішило відправити два реактивні літаки WB-57 °F для спостереження за сонячним затемненням. Для вчених на борту цих літаків затемнення тривало сім хвилин, в той час як для спостерігачів на Землі — лише дві хвилини.


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