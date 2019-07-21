Вибори нових депутатів Верховної Ради: хроніка подій / Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n124518-vybory-novyh-deputativ-verhovnoyi-rady-hronika-onovluietsya.html

Ракурс

Парламентські вибори в Україні стартували о 8.00 неділі, 21 липня. Українці впродовж дня голосуватимуть за кандидатів у народні депутати Верховної Ради IX скликання. Виборчі дільниці в Україні працюватимуть до 20.00. Одразу після їх закриття з’являться попередні результати волевиявлення українців (дані екзит-полів), а згодом перші офіційні дані оприлюднить Центральна виборча комісія. «Ракурс» стежить за перебігом подій на позачергових парламентських виборах 2019 року.

Loading...

16.27—Явку виборців станом на 16.00 опублікувала ЦВК. До дільниць проголосувати прийшли вже 33.74% українців.

15.55— У США стартували вибори до українсько парламенту. Голосування на цих дільницях завершиться останнім у світі.

15.45 - Голосування на виборах до Верховної Ради України вже завершилося на виборчій спецдільниці на станції «Академік Вернадський». У ньому взяли участь 12 учасників української антарктичної експедиції.

15.24 — Про скупку голосів та інші порушення на позачергових парламентських виборах розповіли у МВС.

15.00 — чинний прем'єр-міністр України, лідер партії «Українська стратегія» Володимир Гройсман проголосував на дострокових парламентських виборах у Вінниці.

14.50 — ЦВК оприлюднила оновлені дані про явку виборців на дострокових парламентських виборах.

14.23 — голосування на парламентських виборах у Коростишеві «охороняли» озброєні молодики. Троє юнаків сиділи у машині біля дільниці. Їх затримала житомирська поліція.

14.20 — в Австралії вибори до Верховної Ради України вже завершилися, явка виборців там склала лише 4%.

14.24 — Святослав Вакарчук, який очолює партію «Голос», проголосував на позачергових парламентських виборах і розповів про коаліцію.

13.48 — колишній президент Петро Порошенко проголосував на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві. За його словами, свій голос він віддав «за ЄС (нагадаємо, що політична партія екс-президент називається „Європейська солідарність“) і за НАТО».

13.30 — президент України Зеленський заявив, що одним із перших законопроектів, який розгляне Рада нового скликання, буде пропозиція зняти недоторканність. Він також заявив, що проводить консультації з приводу кандидатури прем'єр-міністра.

13.05 — в одному із сіл Кіровоградської області через відсутність сейфа члени виборчкому використовують каструлю і опечатали її.

13.03 — в Україні станом на 11.00 зафіксовано 382 повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Йдеться про незаконну агітацію, перешкоджання здійсненню виборчого права, конфлікти, підкупи виборців та пошкодження майна. У Міністерстві внутрішніх справ назвали найпроблемніші регіони.

12.40 — у Центрвиборчкомі розповіли, скільки українців проголосувало станом на 12.00. Явка виборців наразі становить приблизно 16%.

11.42 — голосування на виборах до Верховної Ради сьогодні, 21 липня, проходить не лише на території України, а й у 72 країнах світу. Зокрема, на закордонній виборчій дільниці № 900069 у столиці Польщі українці вишикувалися в чергу, аби проголосувати.

11.32 — голова Верховної Ради України Андрій Парубій пообіцяв допомагати новому спікеру парламенту, якщо він буде «проукраїнським». Про це він сьогодні повідомив після голосування на виборчій дільниці.

10.41 — лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко проголосувала. На виборчій дільниці вона відповіла на запитання про ймовірне призначення на посаду прем'єр-міністра, відзначивши, що в України не залишилося «часу на експерименти».

10.33 — на парламентських виборах, що проходять в Україні сьогодні, 21 липня, не відкрилися вісім виборчих дільниць, а 16 почали роботу із запізненням.

8.27 — понад 700 зіпсованих бюлетенів виявили на одній з дільничних виборчих комісій у місті Новограді-Волинському Житомирської області.

8.25 — у Бахмуті на Донеччині члени комісії підписали незаповнені протоколи голосування до початку виборів. Щоб приховати порушення, вони облили протоколи чорнилом.

8.00 — на виборчих дільницях в Україні стартувало голосування за кандидатів у народні депутати.

7.20 — Верховний суд у ніч перед виборами скасував рішення про обов’язкову реєстрацію депутата-втікача Олександра Онищенка на виборах до Верховної Ради. Про це своє рішення у ніч перед голосуванням нагадала ЦВК.

Обиратимуть майбутніх нардепів із понад 2700 осіб у списках 22 політичних партій, зареєстрованих для участі в позачергових виборах до Ради. Вони претендують на 225 депутатських мандатів у багатомандатному виборчому окрузі. Ще майже 3200 кандидатів балотуються в 199 одномандатних мажоритарних округах. Понад половина з них — це самовисуванці, а решта — партійні.

Таким чином український виборець матиме два бюлетені для голосування. Бюлетень по багатомандатному округу налічує 22 партії, номер кожної з них визначався жеребкуванням ЦВК. В одномандатних мажоритарних округах всі бюлетені будуть унікальними, оскільки кількість кандидатів у нардепи в кожному окрузі буде різною.

В Україні діє змішана виборча система, тому половину нардепів буде обрано за партійними списками, а ще половину — в мажоритарних округах. Аби пройти до Ради, партії мають подолати бар'єр у 5% голосів виборців. А в мажоритарних округах кандидатам необхідно набрати більшість голосів.

Які партії беруть участь у виборах

ЦВК зареєструвала для участі в парламентських виборах в Україні 22 політичні партії, які у виборчому бюлетені розташовані в такому порядку:

«Опозиційний блок»; «Сила і Честь»; ВО «Батьківщина»; «Патріот»; «Сила людей»; «Опозиційна платформа — За життя»; «Партія зелених України»; ВО «Факел»; «Самопоміч»; «Європейська солідарність»; «Українська стратегія Гройсмана»; «Громадянська позиція»; «Соціальна справедливість»; «Слуга народу»; «Сила права»; «Радикальна партія Ляшка»; «Партія Шарія»; «Голос»; «Незалежність»; «Аграрна партія України»; ВО «Свобода»; «Рух нових сил Михайла Саакашвілі».

Коли запрацює Верховна Рада IX скликання

Всього до нової Верховної Ради цьогоріч мають обрати 425 депутатів. До 5 серпня ЦВК зобов’язана встановити результати виборів, а до 10 серпня — офіційно їх оприлюднити. У період із 31 серпня по 9 вересня парламент IX скликання має зібратися на перше пленарне засідання.

Конституційні вимоги до кандидатів

Народним депутатом Верховної Ради може стати громадянин України, якому на день виборів виповнився 21 рік, який має право голосу, мешкає на українській території упродовж останніх 5 років, а також не має непогашеної судимості за вчинення умисного злочину.

Також кандидати у нардепи вносять до ЦВК передбачену законом заставу. Партія, що висуває виборчий список кандидатів у загальнодержавному окрузі, вносить 4 млн 173 тис. грн застави. Охочі стати кандидатами у нардепи в одномандатному окрузі вносили 41 тис. 730 грн застави.

Скільки коштують парламентські вибори

Центрвиборчком передбачив на підготовку та проведення позачергових виборів до Верховної Ради близько 2 млрд грн. Ці кошти мали витратити на друк бюлетенів для голосування, закупівлю пакетів зі спеціальною системою захисту, виготовлення та доставку пломб і журнали для реєстрації документів.

Як відомо, вибори до Верховної Ради України відбуваються кожні п’ять років в останню неділю жовтня. Чергові парламентські вибори планувалися 27 жовтня 2019 року. Однак після перемоги на президентських виборах навесні цього року Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту VIII скликання та призначення дострокових виборів нардепів. Таке рішення Зеленський пояснив низькою довірою українців до Ради та відсутністю в ній коаліції. Після цього парламентські вибори було перенесено на 21 липня.

Також варто нагадати, що серед головних привілеїв народних обранців є гарантована Конституцією депутатська недоторканність, обіцянки про скасування якої активно циркулюються напередодні кожних виборів в Україні.