Світоліна слідом за Ястремський безславно завершила виступи на турнірі в Москві. Фото:

https://racurs.ua/ua/n128218-svitolina-slidom-za-yastremskyy-bezslavno-zavershyla-vystupy-na-turniri-v-moskvi.html

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Еліна Світоліна, найкраща тенісистка України, з поразки стартувала на турнірі WTA «Кубок Кремля» в Москві. У матчі другого кола українка поступилася представниці Росії Вероніці Кудерметовій.

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Зустріч, яка відбулася сьогодні, завершилася перемогою росіянки з рахунком 6:2, 1:6, 5:7.

У третьому колі змагань Кудерметова зіграє з переможницею пари Варвара Грачова — Анастасія Павлюченкова. Обидві є представницями Росії.

Вчора на турнірі в Москві боротьбу припинила друга ракетка України Даяна Ястремська. У матчі другого кола вона програла бельгійці Кірстен Фліпкенс; 3:6, 6:3, 3:6.

Призовий фонд нинішнього Кубка Кремля складає понад 1 млн дол.

Світоліна в четвертий раз брала участь в «Кубку Кермля». У 2016 році вона показала свій кращий результат, коли програла в півфіналі Світлані Кузнєцовій.

Нагадаємо, що Світоліна кваліфікувалася на Підсумковий турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA). Таким чином, вона втретє поспіль виступить на змаганнях серед кращих тенісисток за підсумками сезону.