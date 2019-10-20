Репелент ДЕТА не відлякує комах, а маскує запах людей, фото: freestockphotos.biz

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ДЕТА (діетилтолуамід, англ. DEET) — найпопулярніший компонент репелентів комах, його найчастіше наносять на шкіру або одяг. Попри те, що цю речовини винайшли ще під час Другої світової війни для солдатів, що розміщуються в країнах, де швидкість передачі малярії була високою, досі точно не було відомо, чому саме вона відлякує комарів.

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Нещодавно вчені з Медичної школи університету Джона Хопкінса (США) дослідили неврологічну реакцію на ДЕТА комара роду Anopheles, який переносить малярію, повідомляє прес-служба цього закладу.

Зазначається, що раніше такі дослідження не проводилися, оскільки безпосереднє дослідження реакції нейронів у комах було надто технічно складним та трудомістким завданням.

Репеленти — це дивовижна група запахів, які можуть запобігти укусам комарів, але незрозуміло, як вони насправді працюють, — наголошують учені, які брали участь в експерименті.

Учені застосували генно-інженерну техніку до комара Anopheles, щоб побачити, як працює нюх цих комах.

Отримані результати здивували нас. Ми з’ясували, що нюхові нейрони комарів Anopheles прямо не реагують на ДЕТА або інші синтетичні репеленти, але натомість ці репеленти запобігли виявленню комарами запахів шкіри. Іншими словами, ці репеленти маскували або приховували наші шкірні запахи від комарів, — зазначають учені.

Тобто, виявилося, що ДЕТА взаємодіє з хімікатами на людській шкірі і маскує їх, а не безпосередньо відлякує комарів.

Учені вимірювали кількість ароматних молекул у повітрі, що дісталися до органів нюху комарів. Вони виявили, що в поєднанні з ДЕТА кількість молекул людського запаху зменшилася до 15%.

Ймовірно, цього ефекту було достатньо, щоб замаскувати людський запах та утримати його від потрапляння до детекторів запаху комарів, зазначають учені.

Це допоможе нам розробити нові репеленти, які будуть працювати таким же чином, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, як саме комарі знаходять своїх жертв.