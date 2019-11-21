Російські найманці в Сирії. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n129730-u-syriyi-rosiyski-naymanci-vagnera-rozchlenuvaly-ta-spalyly-tilo-polonenogo-foto-video-18.html

Ракурс

Найманці приватної військової компанії «Вагнера» у Сирії забили до смерті кувалдою полоненого, відрізали йому голову, а тіло — спалили.

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У листопаді в інтернеті з’явилося відео, зняте ще в 2017 році. На кадрах видно, як російські терористи в Сирії забивають до смерті полоненого кувалдою під пісню «знімаю з плечей важкий автомат, стріляю в сина, потім стріляю в матір». Потім вони відрізають голову і частини рук, а решту підвішують і спалюють. Про це йдеться в розслідуванні видання «Новая газета».

Журналісти встановили, що головорізи на відео — найманці ПВК «Вагнера». Перша частина відео з’явилася два роки тому, а інші частини почали з’являтися в цьому місяці. На кадрах видно звірства росіян та те, як вони веселяться під час вчинення злочину.

Розслідувачі пропустили скріншоти з відео через сервіс FindClone, який дозволив їм знайти по зображенню осіб, які зареєстровані в соціальній мережі «ВКонтакте». По знайденій сторінці та друзях з спільними фото вони ідентифікували бойовика з документально підтверджених раніше найманців «групи Вагнера».

За інформацією арабських джерел, відео найманці відзняли на родовищі Шаїр. Це є додатковим аргументом для версії про звірства саме «групи Вагнера», яка навесні 2017 року захопила родовище, яке до того контролювали терористи з ІДІЛ.

Нагадаємо, у лютому Організація Об'єднаних Націй взялася перевіряти інформацію про катування за участю російських солдатів в Центральноафриканській Республіці. Перед тим AFP оприлюднило інтерв’ю з місцевим мешканцем ЦАР, який заявив, що його катували російські найманці.