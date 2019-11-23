Голодомор 1932-1933 років: спогади очевидців, що пережили геноцид / Фото: книга "Злочин", Д. Куліша

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Після жахливого 1933 року по селах стихли пісні, жарти і сміх, замовкла Україна Loading...

Традиційно День пам’яті жертв Голодомору 1932−1933 років в Україні відзначають 23 листопада — у четверту суботу останнього місяця осені. У минулому сторіччі українці пережили три голодомори: 1921−1923, 1932−1933 і голод 1946−1947 років. Наймасштабнішим був Голодомор 1932−1933 років — акт геноциду українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Штучний масовий голод спричинив загибель мільйонів людей на території Української СРР та Кубані, де переважну більшість населення становили українці, з метою придушення національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українського селянства. Через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл та районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, репресії тоталітарна система створила для українців життєві умови, розраховані на їхнє фізичне знищення.

Про страшні події 1932−1933 років можна дізнатися зі слів живих свідків геноциду. Зокрема, у книзі Петра Кардаша «Злочин» зібрані спогади багатьох українців. Наприклад, селянин Р. Суслик пригадує наступне про хутір Северинівку (поблизу містечка Зіньків на Полтавщині):

Хутір Северинівка мав 124 двори. До колективізації місцеві люди ставилися вороже… Згодом ГПУ дійшло за чергою і до хутора: ходили з двору до двору, збивали замки на дверях і усуспільнювали коні та реманент, забираючи їх до СОЗу (Спільний Обробіток Землі — перша фаза колективізації). Так северинківці «добровільно» опинилися у колгоспі. З погляду районної влади, на хуторі не знайшлося чоловіка на голову СОЗу, і вона прислала свого кандидата — «закаленного красного партизана и образцового комуниста, товарища Либермана».

Починаючи з весни 1931 року, з рук в руки передавалися писані від руки патріотичні, антимосковські летючки. Лише у 1932 році одна з цих летючок потрапила до рук ГПУ в сусідньому Опішнянському районі. Щойно розпочалися жнива як було отримано план хлібопоставки для северинківського колгоспу. Змолотили, залишили на посів, а решту хліба відвезли на елеватор до Гадяча. На трудодні видавали по 100 г посліду. Для виконання плану бракувало ще багато десятків тонн зерна, а район вимагав здавати далі. Прислали комісію, яка перевірила порожні засіки і примусила вдруге перемолочувати солому, що давало 20−30 кг посліду за день. Крім того, провели обшуки по всіх хатах і в селян забрали кілька лантухів збіжжя минулорічного врожаю. Це не задовольнило районну верхівку. Незабаром прибула бригада активістів з міста, яка ще ретельніше провела обшуки і забрала ще кілька лантухів збіжжя.

Пізньої осені 1932 року до хутора Северинівки прибуло з сусіднього Грунського району кілька десятків людей, озброєних штрикачами та щупачами. Ця голота розбилася на групи, кожна на чолі з довіреним «тисячником». Йшли з двору до двору, штрикали подвір’я й город, обстукували підлогу й піч і, якщо виявляли щось підозріле, — пробивали піч, довбали стіни, рили підлогу. В першу чергу шукали й дивилися, що є вареного і з яких продуктів варене, бо це було доказом наявності харчів у колгоспників. В міру руху бригади вперед, на підводах все більше нагромаджувалося горщиків, глечиків, торбинок, скриньок — з зерном, пшоном, квасолею, горохом, кукурудзою, борошном, а також ручних жорен різної конструкції.

І ці успіхи не задовольнили «партию і правительство» — вони не залишали людей в спокою аж до весни. Що два тижні бригади активістів обходили Северинівку, як і всі інші села та хутори району. Варто зауважити, що бригади активістів збирали й посилали до чужих районів, де не було їхніх рідних, ані знайомих. Обшуки ці давали лише мізерні кілограми, але влада досягала цим своєї підлої мети: тримати населення в постійному страху, страху що той харч, який воно зуміло заховати або дістати, може бути щодня забраний. Цей підступний розрахунок влади штовхав людей до швидшого споживання продуктів і певніше вів до голодної смерті. Люди мусили варити і їсти вночі, а вдень тримати печі холодними та порожніми.

Після цієї страшної зими настала ще страшніша весна 1933 року. «Партия и правительство» «пішли назустріч» колгоспникам і позичили посівний матеріал, який довелося привозити, а ж з Гадяча. Люди і коні ледве рухалися по землі. Колгоспне поле сяк-так засіяли, але городи колгоспників в більшості лишалися не скопаними: не було ні сили копати, ані насіння на посадку. Багато людей пухнули, їли все, що попадало до рук — рибу, птахів, жаб, слимаків, жолуді з дуба, листя з липи, «паслися» на луках.

Зіньків, з колишнього повітового міста, за радянської влади перетворився фактично на велике село: з вісьмох церков шість було розібрано, а дві використовували для тимчасового переховування збіжжя. На базарі продуктів майже не було, але народу збиралася сила силенна, з надією щось купити чи украсти. Коли щось продавалося, то мірялося на склянку, або навіть на ложку. Продавалися котлети з дохлих коней або й з людського м’яса. І купити і продати було дуже важко: голодні люди кидалися, валили з ніг і розхоплювали все. Особливо зграї хлопчиків блискавично розмітали все, і завдяки цьому, вижив не один їх десяток. Поодинокі люди, що знаходили золото, могли дістати щось з «Торгсіну». Одиниці їздили до Московщини, де ніякого голоду не було.

Сільські активісти, котрі восени та зимою робили обшуки, діставали, здається частину з того, що відберуть у населення. Весною, коли обшуки припинилися, багато з них також загинули голодною смертю. Лише вузький верхній прошарок районного апарату, ГПУ, міліція, комуністи діставали цілком достатні наділи харчів.

Коли вже люди мерли сотнями, блискавкою пройшла звістка, що районна лікарня приймає ослаблих від голоду людей і що там годуватимуть їх пшоняним кулішем. Люди мерщій повезли своїх рідних, що вже не могли ходити, з надією врятувати їх. Наведу один, відомий мені особисто приклад: Явдоха Кобзар із Зінькова повезла ручним возиком свого чоловіка Дмитра і залишила його в лікарні. Вона мала ще на меті відвезти 12-річну доньку, але витратила стільки сил, що заледве змогла повернутися додому. Наступного ранку вона повезла пухлу доньку, але вже була велика черга. Щоб обминути чергу жінка звернулася до знайомого, що працював у лікарні. Знайомив, вислухавши, сказав: «Вези назад — тут отруюють». На запитання, що трапилося з її чоловіком, їй відповіли: «Вже помер, дали повечеряти, а на ранок навалили повну мертвецьку і хлів трупів». Убита горем жінка вийшла і розповіла людям про отруєння у лікарні. Це викликало слабу реакцію: одні говорили, що, мовляв, однаково вмирати, то хоч перед смертю з’їм кулішу. Інші казали, що то люди одразу багато наїлися і тому померли. З лікарні через базарний майдан їздила підвода за підводою з трупами, яких відвозили на цвинтар. Згодом чутки про отруєння почали ширитися і охочих їсти куліш ставало все менше.

Настав липень. Підросла городина та садовина. На садибах жали ще не зовсім дозрілі жита і смертність зменшилася. Надійшли жнива, а колгоспники були нездатні працювати. Держава знову «пішла назустріч» і «позичила» зерна на харчування. Намололи борошна, напекли хліба і оголосили по колгоспах, що на степу варитимуть обід і даватимуть хліб. Вибору не було. Помалу, але пішли… хто ще міг ходити.

На хуторі Северинівка від штучного голоду 1933 року вимерло 125 осіб. У Зінькові померло багато сотень. Коли настав час для обліку дітей шкільного віку, виявилося, що у районі треба скорочувати мережу сільських початкових шкіл майже на третину. Зачинили школу і в Северинівці. Десь у серпні при колгоспах повідкривали сирітські будинки, до яких помістили дітей, чиї батьки померли з голоду. Це була ініціативна і не по роках розвинута дітвора. Вони пішли самі собі здобувати харчі. Були діти, що навіть врятували своїх батьків, або, вже лишившись сиротами, своїх братів та сестер.

Влітку 1933 року у вимерлі села та хутори почали прибувати перші партії переселенців з Калінінської, Калузької, Рязанської та інших областей РСФСР… Після жахливого 1933 року по селах стихли пісні, жарти і сміх. Замовкла Україна.

Іншу історію розповідає колишня вчителька Ю. Писарева, яка під час голоду 1933 року жила у селі Молочанське або Гальбштейн — центрі району, що вважався німецьким:

Село було заселено німцями, нащадками тих німців-менонітів. До 1928 року ніхто з них не мав менше як 30 десятин землі. Розкуркулення почалося з 1928 року, а далі прийшла суцільна колективізація, під час яких з села вивезено на північ майже половину всіх німців. Решту — «добровільно» загнали до двох колгоспів. Половина німецьких хат стояли порожніми і до них поступово почали прибувати українські селяни, що з різних причин мусили покинути свої села.

1932 року голодування почалось одразу ж після жнив. Колгоспники рятувалися городиною, а вчителі та робітники місцевого заводу сільськогосподарських машин залишилося на долю вони діставали по 200 г найгіршої якості хліба та літр капустяної юшки на день. Ще перед новим роком були пухлі люди, а далі почали умирати робітники згадуваного заводу та члени їхніх родин.

Я, мій чоловік і двоє дітей — всі були пухлі та були б умерли з голоду, якби не моя рідня, що з-закордону присилала продукти через Мелітопольський «Торсгін». По садках вмирало багато невідомих селян, що йшли з Криму, з созівського узбережжя та з Кубані на північ шукати хліба. Німці-колгоспники з села Молочанське та інших німецьких колоній, голодували, були пухлі, але масово не вмирали, бо всі вони, включно з німцями-комуністами, одержували харчові пакунки з Німеччини, з добродійного товариства «Бриліянт». Мені доводилося в той час бувати в Мелітополі. У цій багатій місцевості валялися по вулицях конаючі й мертві тіла. Село Терпіння біля Мелітополя, що займалося головно садівництвом, зовсім опустіло: селяни вимерли або розбіглися хто — куди. Аж у 1934 році сюди прислали росіян з Орловської області РСФСР.

Під час «єжовщини» 1937−38 років усіх німців з села Молочанське, що під час голоду 1933 року користувалися допомогою з «Бриліянту», — вивезено цілими родинами. За одержання допомоги з-закордону заарештували та заслали й мене з чоловіком. У тлумаченні НКВД було вказано, що одержання допомоги було злочином — шпіонажем на користь чужоземної держави.