Кулак. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n130884-dvoie-nevidomyh-pobyly-slugu-narodu-bilya-pid-yizdu-yogo-budynku-foto.html

Ракурс

Слуга народу Михайло Ананченко був побитий цієї ночі біля під’їзду свого будинку в Сумах. Нардеп стверджує, що нападників було двоє і на їхніх обличчях були балаклави.

Про напад Ананченко повідомив у Facebook і опублікував своє фото зі слідами побоїв на обличчі.

Нардеп стверджує, що напад пов’язаний із його політичною діяльністю і з голосуванням на наступному пленарному тижні.

Ананченко додав, що подібні хуліганські дії не змусять партію «Слуга народу» змінити свій курс. Також нардеп заявив, що його політична сила завжди готова вислухати думку кожного громадянина України, але тільки у правовому полі.

Слуга народу сподівається, що правоохоронні органи знайдуть нападників і притягнуть до відповідальності за хуліганські дії.

Як раніше писав «Ракурс», поліцейські затримали двох представників партії «Свобода», які побилися із депутатом від «Слуги народу» Андрієм Богданцем під час засідання парламентського аграрного комітету.