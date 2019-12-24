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Ракурс
У рекламі контрацепції Путіна зобразили у презервативі, фото — Фейсбук Platinum Studio

У рекламі контрацепції Путіна зобразили у презервативі (ФОТО)

24 гру 2019, 21:17
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У рекламі контрацепції, яку розробила бразильська студія Platinum Studio, президента РФ Володимира Путіна зобразили всередині презерватива.

Реклама вийшла зі слоганом: «Деякі люди не повинні були народитися ніколи». Лінійка відповідних зображень з’явилася у Фейсбук Platinum Studio.

У рекламі контрацепції Путіна зобразили у презервативі, фото — Фейсбук Platinum Studio

Художники цієї компанії не вперше створюють подібну рекламу. Два роки тому для них «позували» президенти США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

У рекламі контрацепції Путіна зобразили у презервативі, фото — Фейсбук Platinum Studio

У рекламі контрацепції Путіна зобразили у презервативі, фото — Фейсбук Platinum Studio

На початку року фото Путіна надрукували на презервативі. Під портретом президента РФ підписали «PUT IN» (це не тільки прізвище російського президента, але ще й слово «вставляй» у перекладі з англійської).

Фото — Фейсбук Василь Мамчур

А ось мешканка новосибірського Академмістечка Марія Водостоєва кілька років тому почала виробництво мила у формі бюсту Путіна. Таке мило вона виробляє у п’яти різних видах: чорносмородинове, полунично-малинове, конопляне, бананове і антицелюлітне.

Джерело: Ракурс


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