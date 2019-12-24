У рекламі контрацепції Путіна зобразили у презервативі, фото — Фейсбук Platinum Studio

https://racurs.ua/ua/n131275-u-reklami-kontracepciyi-putina-zobrazyly-u-prezervatyvi-foto.html

Ракурс

У рекламі контрацепції, яку розробила бразильська студія Platinum Studio, президента РФ Володимира Путіна зобразили всередині презерватива.

Реклама вийшла зі слоганом: «Деякі люди не повинні були народитися ніколи». Лінійка відповідних зображень з’явилася у Фейсбук Platinum Studio.

Художники цієї компанії не вперше створюють подібну рекламу. Два роки тому для них «позували» президенти США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

На початку року фото Путіна надрукували на презервативі. Під портретом президента РФ підписали «PUT IN» (це не тільки прізвище російського президента, але ще й слово «вставляй» у перекладі з англійської).

А ось мешканка новосибірського Академмістечка Марія Водостоєва кілька років тому почала виробництво мила у формі бюсту Путіна. Таке мило вона виробляє у п’яти різних видах: чорносмородинове, полунично-малинове, конопляне, бананове і антицелюлітне.