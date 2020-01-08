Тегеран: Упізнати жертв авіакатастрофи неможливо, тіла сильно обгоріли. Фото: Кто в курсе

https://racurs.ua/ua/n131730-tegeran-upiznaty-jertv-aviakatastrofy-nemojlyvo-tila-sylno-obgorily-foto-video.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Тегерані за участю літака компанії «Міжнародні авіалінії України» забрала життя 178 осіб, у тому числі 11 українців.

Упізнати загиблих унаслідок краху літака неможливо, оскільки тіла сильно обгоріли під час пожежі, що охопила борт. Про це заявили в іранській гуманітарній організації «Червоний півмісяць», повідомляє 360tv.ru у Telegram.

Ймовірно, що для ідентифікації тіл знадобляться ДНК-експертизи, а їх проведення може тривати довго.

У свою чергу в Раді нацбезпеки й оборони України заявили, що вже підготували два літаки для транспортування тіл загиблих. Повітряні судна вилетять до Тегерана після узгодження всіх процедур з іранською стороною.

Іранське видання IsnaMedia публікує фото пошукової операції на місці падіння літака МАУ в Тегерані.

Серед іншого було знайдено дитячі речі пасажирів, а також записку студента, написану мовою фарсі, яку використовує більшість жителів Ірану. За даними журналістів, у ній студент просив Бога про допомогу в складанні іспитів.

Як відомо, сьогодні вранці в Тегерані розбився літак МАУ з українським екіпажем. Всього загинули 11 громадян України, також жертвами авіакатастрофи стали громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.