Дипломатичний скандал у Молдові: що відомо про підозрюваного у зґвалтуванні українського консула в Бельцях, фото — "Політека"

https://racurs.ua/ua/n133375-dyplomatychnyy-skandal-u-moldovi-scho-vidomo-pro-pidozruvanogo-u-z-valtuvanni-ukrayinskogo.html

Ракурс

У Молдові спалахнув дипломатичний скандал навколо зґвалтування неповнолітньої, до якого буцімто причтений й український дипломат. Заява 5 лютого надійшла у поліцію від 17-річної громадянки у місті Бельці.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вона з неповної сім’ї, її мати перебуває за кордоном на заробітках. У скоєнні злочину підозрюють співробітника Консульства України у місті Бельці. Як повідомило «Ракурс» Посольство України в Молдові, у розслідуванні щодо зґвалтування 17-річної громадянки фігурує співробітник консульства, який у Бельцях працює з 2017 року.

Його наразі не затримано, а обвинувачення у скоєнні будь-якого злочину дипломату не висувалися. Інформація щодо причетності представника згаданої консульської установи до інциденту перевіряється, а обставини уточнюються компетентними органами Республіки Молдова, — зазначили у відповіді в Посольстві України на запит «Ракурса».

Про цей випадок у посольстві дізналися, коли правоохоронці запросили консула у відділення поліції для з’ясування обставин події.

Доки детективи у Бельцях і відповідна комісія МЗС України проводять розслідування, консул перебуватиме на робочому місці, хоча його і відсторонено від виконання посадових обов’язків. В МЗС порушили дисциплінарне провадження.

Нагадаємо, що зґвалтування сталося буцімто у ніч з 4 на 5 лютого. Дівчина написала заяву на двох чоловіків 37 і 38 років. У прес-службі місцевої поліції підтвердили, що серед підозрюваних є співробітник українського диппредставництва. Консула не затримали через дипломатичний імунітет. Іншого чоловіка затримали на 72 години.