Комітетський тиждень у Раді Рабінович проводить у Москві, гуляючи біля Кремля і по магазинах, фото — Фейсбук В.Рабіновича

https://racurs.ua/ua/n133479-komitetskyy-tyjden-u-radi-rabinovych-provodyt-u-moskvi-gulyauchy-bilya-kremlya-i-po-magazynam.html

Ракурс

Нардеп Вадим Рабінович здійснив вояж до Москви. Депутат фракції «Опозиційна платформа — За життя» прогулявся Красною площею та ГУМом і у Фейсбук написав про те, що ворожнечу між українцями і росіянами «розпалюють штучно».

Причиною поїздки Рабіновича до Москви став день народження онуки. Окрім відвідання родини, нардеп погуляв Москвою і не зміг стримати компліментів.

Люди дуже доброзичливі. Коли дізнаються, що з України — ще більше. Ще раз переконався, що ворожнечу роздмухують штучно. Будемо все робити, що б повернувся мир і здоровий глузд.

Рабінович — голова підкомітету з питань міграційної політики та громадянства Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. Цього тижня у Раді не буде пленарних засідань, але нардепи працюють у комітетах.

11−12 лютого відбудеться виїзне засідання комітету у Херсонській області, на якому розглянуть питання, пов’язані із життям біженців із Криму та Донбасу, які втекли від російської військової агресії.

«Ракурс» розповідав, що у листопаді 2019 року Рабінович був серед 23 народних депутатів, які без поважних причин прогуляли понад 50% засідань комітетів Ради.