Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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В аеропорту «Бориспіль» 12 березня сів літак авіакомпанії МАУ, який прибув із італійського Мілану.

З борту зійшли десятки потенційно хворих людей, яких просто відпустили додому. Пасажири з ознаками хвороби приймали ліки, щоб збити температуру і пройти перевірку після приземлення. При цьому більшість з цих осіб кашляли. Про повідомив співзасновник незалежної профспілки працівників медичної галузі Антон Гура, який теж прибув цим літаком. Відповідне відео він розмістив на власній сторінці у Facebook.

Всі хворі, приймали «Терафлю» і просили стюардів дати їм ще «Терафлю», тому що їм було погано. Вони всі збили собі температуру, — розповів Гура.

За його словами, після прильоту до Києва лікарі оглянули всіх пасажирів та не виявили симптомів коронавірусу. Після того, як деякі пасажири влаштували скандал, медики все ж забрали до лікарні трьох іноземців. Всіх інших пасажирів відпустили додому. Загалом на борту було близько 186 осіб, із них приблизно 90 — іноземці.

Гура відзначає, що при виїзді з Італії в паспортах ставлять спеціальні відмітки й попереджають, що в разі повернення в найближчий час може бути застосовано арешт і 1.5 тис. євро штрафу.

Після того, як ситуація навколо літака з Мілану набула розголосу, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вже отримано список усіх пасажирів, які були на борту літака з Мілану, на якому потенційно були хворі люди. У відомстві обіцяють, що кожному з пасажирів дадуть інструкцію щодо самоізоляції, й відправлять на тест на COVID-19. В разі необхідності всіх ізолюють та проведуть необхідне лікування.

Бортпровідники та епідеміологи спрацювали професійно. Ми вже доставили трьох пасажирів в лікарню, зараз їм роблять діагностичне дослідження на предмет коронавірусної інфекції. Якщо діагноз буде підтверджено, продовжаться злагоджені дії епідеміологічної, медичної служб, поліції, — заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час прямого ефіру суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу».

Згодом у МОЗ зазначили, що трьох осіб з літака рейсу «Мілан-Київ» вже перевірили швидкими тестами на IgG/IgM до вірусу SARS-nCoV-2019. Результати негативні, тобто коронавірусу у цих пасажирів не виявлено.

Тим часом спільнота «По той бік новин» у Facebook пише, що 12 листопада в аеропорту «Бориспіль» приземлилися два літаки з Італії — о 17.00 прибув рейс із Риму, а о 18.25 борт із Мілану. Зазначається, що пасажирські рейси з Італії прибуватимуть і 13 березня. Літають літаки авіакомпанії МАУ.

Журналіст Богдан Буткевич називає Антона Гуру провокатором. Припускає, що той може діяти на «замовлення влади, яка сподівається втопити в коронапаніці вже явно відчутну хвилю протесту проти себе».

Спільнота «Церковь свидетелей покращення» зазначає, що не варто вірити Гурі, оскільки він постійно виступає на ефірах проросійських телеканалів.

Сам Антон Гура на власній сторінці у Facebook пише, що він не виконує чиєсь політичне замовлення. Зазначає, що це був його соціальний експеримент. Переконує, що більшість пасажирів літака мали ознаки зараження коронавірусом. Зазначає, що вони просили гарячу воду, щоб розмішати порошок, який збиває температуру.

Нагадаємо, коронавірусом в Україні наразі заражені троє осіб. Одна з них — 71-річна жінка в Житомирі. Вона перебуває в стані середньої тяжкості, у неї двостороннє запалення легенів.