Жаїр Болсонару (в центрі), фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n135138-koronavirus-vyyavyly-v-prezydenta-brazyliyi-zmi.html

Ракурс

Тест на коронавірус показав позитивний результат у президента Бразилії Жаїра Болсонару.

Це наразі лише перший тест на коронавірус, яких зазвичай проводять кілька для точного встановлення інфекції, повідомляє видання O Dia Coluna Esplanada з посиланням на інформовані джерела.

Наразі офіційної інформації з цього приводу ще не було.

Відповідний тест Болонсару здав напередодні.

Нещодавно коронавірус виявили в директора з комунікацій президента Бразилії Фабіо Вайнгартена.

Нещодавно коронавірус виявили в дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софії Трюдо. Тиждень тому вона побувала в Лондоні на заході, де, зокрема, контактувала з актром Ідрісом Ельбою, пілотом «Формули-1» Льюїсом Хемілтоном, співачкою Леоною Льюїс та колишнім прем’ром Австралії Джулією Гіллард.

Крім того, через коронавірус прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан та низка членів Національної ліберальної партії Румунії оголосили про самоізоляцію на 14 днів, оскільки один із членів партії заразився коронавірусом.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель найближчі кілька переговорів з іноземними лідерами проведе за допомогою відеозв’язку. Аналогічно чинитиме і міністр закордонних справ країни Гайко Маас. Про це повідомили прес-служби політиків.

Також формат відеоконференції використає генсек НАТО Єнс Столтенберг під час представлення традиційного річного звіту Північноатлантичного альянсу за 2019 рік, повідомила прес-служба штаб-квартира організації в Брюсселі.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають, що зупинити процес поширення коронавірусу неможливо.