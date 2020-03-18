В обхід Конституції: у Кабміні хочуть дозволити Зеленському оголошувати надзвичайний стан без Ради / Фото: gk-press.if.ua

https://racurs.ua/ua/n135386-min-ust-rozrobyt-zakonoproekt-yakyy-dozvolyt-zelenskomu-ogoloshuvaty-nadzvychaynyy-stan-bez-rady.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, під час сьогоднішнього засідання уряду ініціював розробку законопроекту, який на період коронавірусного карантину розширить повноваження президента Володимира Зеленського, зокрема, дозволить йому самостійно запроваджувати надзвичайний стан в Україні у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді.

Також Мін’юсту розробити законопроект на уповноваження президента України запроваджувати надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді. На той випадок, якщо Рада буде повністю унеможливлена збиратися… Хтось в державі має право оголошувати надзвичайний стан. Прошу такий законопроект спільно з парламентом підготувати, щоб на час епідемії коронавірусу мати змогу передавати повноваження, — заявив Шмигаль 18 березня.

Окрім цього, міністру Кабінету міністрів, міністру економіки, главам Мінфіну, Мінцифри, Мін’юсту від доручив розробити і підготувати пакет законопроектів, які будуть винесені на позачергове засідання Верховної Ради, як доповнення до закону про карантин щодо зміни регламенту роботи парламенту і Кабінету міністрів (йдеться про дистанційну роботу — ред.).

Мін’юст прошу надати пропозиції щодо дистанційного голосування, щоб не заблокувати роботу найвищого державного органу. Міністерству фінансів опрацювати пропозиції до законопроекту щодо формування державного стабілізаційного фонду в межах цього пакету законопроектів, — зазначив Шмигаль.

Водночас щодо законопроекту про наділення Володимир Зеленського повноваженнями самостійно оголошувати надзвичайний стан глава МВС Арсен Аваков запропонував розробити «дерево можливостей».

Я би сформулював таким чином: розробити дерево можливостей — різні варіанти як можна діяти, — сказав Аваков.

У підсумку Кабмін запропонував Мін’юсту, спільно з парламентом та Офісом президента розробити законопроект, який дасть змогу передавати повноваження керувати країною від одного органу влади іншому на час епідемії коронавірусу.

Ми знаємо, які наслідки будуть для країни. Чи Верховна Рада буде заблокована, чи Кабмін, чи президент, але не відомо, хто не зможе працювати через хворобу. Тому погоджуюся із пропозицією Авакова, що необхідно розробити законопроект, який на час епідемії коронавірусу дасть змогу держорганам делегувати свою частину повноважень іншому органу влади для ухвалення критично необхідних для життя країни рішень… Це рішення не має на меті узурпацію влади, — резюмував Шмигаль.

Разом з тим народні депутати нагадали уряду, що створення подібних законопроектів прямо суперечить прописаному в Конституції України поділу гілок влади.