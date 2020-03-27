На пункті пропуску «Краківець» зібралася величезна черга. Фото: NASHAPolsha

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Державні кордони України закриваються сьогодні опівночі через ситуацію з коронавірусом. В результаті тисячі людей намагаються повернутися на батьківщину, поки це ще можливо.

Зокрема, на ротазшованому у Львівській області пункті пропуску «Краковець» на кордоні з Польщею виникла масштабна черга, люди в якій не мають достатньої кількості засобів захисту, а також не дотримуються безпечної відстані один від одного. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Про будь-які заходи безпеки мова не йде, як ви можете бачити з цього відео. Маски мають одиниці, а про дотримання дистанції — самі бачите, — наголосив журналіст.

Також є повідомлення про аналогічну ситуацію на пунктах пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська».

Крім того, ситуація призвела до значного зростання розцінок на транспортні перевезення.

Також на неможливість повернутися до України з гастролей у Росії заявила відома співачка Maruv (Анна Корсун).

У своєму Інстаграмі вона опублікувала гнівне відео щодо українського консульства в Росії.

Не можуть пояснити, що до чого, коли ти говориш, що з об'єктивних причин не могла виїхати раніше і потрапити додому. Вони кажуть одну завчену фразу: «Той, хто хотів виїхати, вже виїхав, — заявила співачка.

На думку Maruv ця ситуація може свідчити про «упереджене ставлення до громадян України, які зараз перебувають в Росії».

У мене такий же паспорт, як у вас. Такі права, гарантовані мені Конституцією, — наголосила співачка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора у відеозверненні повідомив, що до кінця дня 27 березня буде закритий держкордон, а також зупинені усі пасажирські перевезення.