Коронавірус у Києво-Печерській лаврі. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Коронавірус у Києві діагностований майже у 500 осіб, з них понад 90 — у Києво-Печерській лаврі. У зв’язку з цим лавру закрили на карантин, проте нові випадки інфікування продовжуть там фіксувати.

За минулу добу у Києві померли дві особи, обидва — з Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що одному загиблому було 73 роки. За попередніми даними, це архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій (Олександр Андрійович Коваленко). Про його смерть стало відомо вчора.

Про другого загиблого у лаврі повідомили сьогодні, це 47-річний чоловік. Його ім’я не повідомляється. Обидва загиблих були госпіталізовані та перебували у важкому стані. Один із них був підключений до апарату ЕМКО.

Загалом із Києво-Печерської лаври були госпіталізовані 12 осіб. Також «Українська правда» з посиланням на депутатів-меценатів повідомляє, що у настоятеля Павла діагностували коронавірус. Він був госпіталізований до Олександрівської лікарні Києва.

Як писав «Ракурс», за останню добу було зареєстровано 63 випадки інфікування у Києво-Печерській лаврі. У зв’язку з цим комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення закрити лавру на карантин.