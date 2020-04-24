Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Суд відкрив провадження проти уряду через рішення закрити адміністративний кордон із окупованим Кримом у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про оскарження розпорядження Кабміну від 14 березня 2020 року № 291-р. «Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію автономної республіки Крим і місті Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Про це 24 березня повідомляє «Судова влада України».

Зазначається, позивач, який оскаржує розпорядження уряду, заявляє про порушення прав громадян, які зареєстровані та проживають в окупованому Криму. Він вважає, що рішення Кабміну незаконне й не відповідає правовому акту вищої юридичної сили.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження. Підготовче судове засідання призначили на 2 червня.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада дозволивши владі на місцях встановлювати особливий режим в’їзду-виїзду, розміщувати КПП і здійснювати санітарний огляд речей, багажу та автомобілів громадян.

Кабінет міністрів 15 квітня вирішив закрити ще 10 пунктів пропуску на державному кордоні з Молдовою, Польщею та Румунією.