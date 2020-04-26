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Ракурс
До СІЗО на Буковині прийняли хворого на коронавірус в’язня, фото:

Різали вени та барикадувалися: у СІЗО на Буковині протестували через прийняття хворого на коронавірус ув’язненого (ФОТО)

26 кві 2020, 13:41
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У Чернівецькому слідчому ізоляторі ув’язнені, невдоволені тим, що до СІЗО прийняли нового ув’язненого з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби, почали висловлювати заклики до непокори та барикадуватися.

Інцидент розпочався 24 квітня близько 23.00. Вранці 25 квітня персонал закладу було зібрано по тривозі. Під час зміни чергування о 8-й годині ув’язнені з трьох камер почали чинити опір персоналу, який намагався війти до приміщень для проведення перевірки. Про це у своєму Фейсбуці повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова.

В результаті до сімох ув’язнених застосували фізичну силу, на одного — наділи кайданки.

На знак протесту троє ув’язнених завдали собі тілесних ушкоджень, порізавши передпліччя. Один із в’язнів мав венозну кровотечу, — зазначила Денісова.

В’язня з венозною кровотечею каретою швидкої допомоги вивезли з СІЗО для надання медичної допомоги.

Денісова зазначила, що вчора до цього СІЗО здійснив позаплановий моніторинговий візит її представник у Чернівецькій області Леонід Мельников. В установі проводиться службова перевірка.

Хворий на коронавірусну хворобу COVID-19 на даний час перебуває в окремій камері, в ізольованому блоці, передбаченому для перебування осіб з підозрою\захворюванням на коронавірус. Стан його здоров’я задовільний, — повідомила Денісова.

Ув’язнені завдавали собі тілесні ушкодження, фото: Людмила Денісова

Ув’язнені завдавали собі тілесні ушкодження, фото: Людмила Денісова

Ув’язнені завдавали собі тілесні ушкодження, фото: Людмила Денісова

Ув’язнені завдавали собі тілесні ушкодження, фото: Людмила Денісова



Ув’язнені завдавали собі тілесні ушкодження, фото: Людмила Денісова

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано понад 8,6 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Ракурс


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