Новини Харкова: гола жінка розгулювала містом з відрізаною головою у пакеті, фото — Голос

https://racurs.ua/ua/n137507-gola-jinka-rozguluvala-harkovom-z-vidrizanou-golovou-u-paketi-foto.html

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Убивство у Харкові шокувало місто. На вулиці Полтавський шлях затримали голу 38-річну жінку.

Вона йшла вулицею, що веде із передмістя до центру Харкова, і тримала в руках ніж та пакет з відрізаною головою.

Поліцейські, які приїхали на виклик, зрозуміли, що стан жінки неадекватний. Щось пояснювати і розповідати співробітникам поліції жінка відмовилася. Її привезли у Холодногірський відділ поліції.

Згодом правоохоронці області отримали повідомлення від 40-річного жителя села Подвірки. Вранці він виявив в сусідній кімнаті обезголовлене тіло 11-річної племінниці. Чоловік живе в будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її дочкою. Судячи з офіційної інформації, в пакеті у жінки, яку помітили на вулиці Харкова, була голова її дочки.