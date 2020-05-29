Вбивство в Одеській області. Фото: Укрінформ

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Ракурс

В Одеській області, в селищі Шабо сталося вбивство пари, яка жила в цивільному шлюбі. Їхні тіла 29 травня знайшли у подвір’ї приватного будинку, в якому вони жили.

У чоловіка 1973 року народження та жінки 1982 року народження були вогнепальні поранення і колото-різані рани. Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронців.

Удари ножем були нанесені в області тулуба. Окрім того, у жінки були зламані пальці на руках. За попередньою інформацією, на місці події були знайдені п’ять гільз від патронів.

Зараз правоохоронці з’ясовують, що сталося. Проводиться досудове розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Як повідомляв «Ракурс», сьогодні вранці в Броварах Київської області сталася масова перестрілка між перевізниками. Були поранені декілька людей, затримано понад 10 стрільців. Кримінальне провадження силовики вирішили відкрити за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї).