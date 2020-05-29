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Ракурс
Вбивство в Одеській області. Фото: Укрінформ

Під Одесою замордували двох підприємців: на тілах вогнепальні та різані рани

29 тра 2020, 15:04
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В Одеській області, в селищі Шабо сталося вбивство пари, яка жила в цивільному шлюбі. Їхні тіла 29 травня знайшли у подвір’ї приватного будинку, в якому вони жили.

У чоловіка 1973 року народження та жінки 1982 року народження були вогнепальні поранення і колото-різані рани. Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронців.

Удари ножем були нанесені в області тулуба. Окрім того, у жінки були зламані пальці на руках. За попередньою інформацією, на місці події були знайдені п’ять гільз від патронів.

Вбивство в Одеській області. Фото: Telegram



Зараз правоохоронці з’ясовують, що сталося. Проводиться досудове розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Як повідомляв «Ракурс», сьогодні вранці в Броварах Київської області сталася масова перестрілка між перевізниками. Були поранені декілька людей, затримано понад 10 стрільців. Кримінальне провадження силовики вирішили відкрити за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї).


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