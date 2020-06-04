У Росії потужний ураган налетів на Північний Кавказ. Фото: EADaily

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У Росії 3 червня потужний ураган налетів на чотири республіки Північного Кавказу — Чечню, Північну Осетію, Кабардино-Балкарію і Інгушетію. Злива, сильний град і штормовий вітер наробили лиха в цих регіонах.

Ураган повалив дерева та рекламні щити, з будинків були зірвані покрівлі, пошкоджено газопроводи і лінії електропередач. Зокрема, відомо, що в Чечні були пошкоджені соціальні об'єкти і п’ятиповерхові житлові будинки в Грозному, Гудермесі і Урус-Мартані. Про це повідомляє «Московський комсомолець».

Внаслідок стихії постраждали 12 осіб. У Чечні травми різного ступеня тяжкості отримали 11 осіб, а в Кабардино-Балкарії після падіння дерева на автомобіль загинув чоловік.

Рятувальники ще вночі почали проводити аварійні роботи. У регіонах Північного Кавказу була частково припинена подача газу, електрики та води. У Чечні створено оперативний штаб з ліквідації наслідків урагану. Зокрема, глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв розселити сім’ї із пошкоджених ураганом житлових будинків.

У Північній Осетії введено режим надзвичайної ситуації. У правобережному районі республіки через знесені покрівлі будівель затопило медцентр, пошкоджені й будівлі трьох шкіл.

Нагадаємо, нещодавно в Росії у Білгородській області лютував ураган надзвичайної сили. Сильний вітер зірвав дахи щонайменше з трьох будинків у селищі Північний.