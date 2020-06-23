Погода в Україні 23 червня. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n140145-sogodni-na-zahodi-ukrayiny-zlyvy-ta-poveni-na-reshti-terytoriyi-ochikuutsya-grozy-shkvaly.html

Ракурс

Погода в Україні цього літа дуже мінлива. Нестерпна літня спека змінюється зливами, грозами та шквалами. Сьогодні, 23 червня, на заході країни пройдуть сильні зливи, які спровокують чергову хвилю дощових паводків.

У басейнах річок Прут і Сірет рівень води може піднятися від 1,0 до 2,0 м, а подекуди — до 2,5 м. Також велика ймовірність формування місцевого схилового стоку, а у гірських районах існує небезпека селевих потоків, попереджає Гідрометцентр.

Також очікується значний підйом води у басейнах річок Карпатського регіону. Рівень води в річках може піднятися на 0,5−1,5 м, а на окремих ділянках річок Прут і Дністер — до 2,0−2,5 м.

У Чернівецькій області очікується затоплення об'єктів Державної прикордонної служби.

Погода в Києві та Київській області сьогодні не надто порадує. Місцями пройдуть короткочасні дощі, які будуть супроводжуватися грозами, градом і шквалами до 20 м/с.

У центральних, південних, північних і східних областях України очікуються дощі з грозами, а у деяких районах прогнозуються шквали до 20 м/с та град.

Як раніше писав «Ракурс», в Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголосили другий рівень небезпеки і ввели надзвичайні заходи безпеки. У гірських річках рівень води піднімався до двох метрів.