Податок на автомобіль пропонують ввести у “Слузі народу” — кого стосуватиметься

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Податок на купівлю нового автомобіля пропонують встановити у «Слузі народу» для власників елітних транспортних засобів. У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроект № 3704.

У пояснювальній записці до проекту закону вказано, що кожен власник дорогого авто сплачує 25 тис. грн щороку. Раніше ця нома стосувалася виключно власників елітних машин (молодше п’яти років та вартістю понад 375 мінімальних зарплат — 1,7 млн грн), однак «слуги» вирішили суттєво розширити цей перелік.

Якщо новий законопроект знайде підтримку у парламенті, запрацюють нові критерії щодо сплати податку:

вік елітного автомобіля зросте до 8-ми років;

вартість до 200 мінімальних заробітних плат (944 тис. грн або 35 тис. дол.).

Встановити ставку оподаткування цим податком з розрахунку на календарний рік у шість розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду (як приклад станом на 2020 рік це 28,3 тис. грн) замість чинної на сьогодні ставки у 25 тис. грн. При цьому, повна ставка буде сплачуватися за транспорті засоби за роком виготовлення не старіше п’яти років, а за роками виготовлення транспортних засобів від восьми до п’яти років до повної ставки встановлюється понижуючий коефіцієнт 0,5 (наприклад, якщо 2020 рік виготовлення сплатити доведеться 14,15 тис. грн), — йдеться у пояснювальній записці.



У разі несплати цього податку законодавці передбачили зростання суми податку.

За перші 90 днів прострочки — плюс 10% до штрафу, а після 90 днів — 20%. Також законопроект передбачає арешт авто.