Голі футболісти провели матч у Німеччині. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n142641-goli-futbolisty-provely-match-u-nimechchyni-foto.html

Ракурс

Незвичайний футбольний матч відбувся у неділю, 16 серпня, в Рурській області Німеччини на стадіоні футбольного клубу SpVgg Erkenschwick, який виступає у шостій німецькій лізі. Футболісти вийшли на поле голяка, якщо не брати до уваги бутси і гетри різного кольору, щоб можна було розрізняти команди.

Номери були написані фарбою на оголених спинах гравців, повідомляє DW.

Футболісти зовсім не відносяться до числа нудистів. Таким незвичним способом гравці вирішили висловити протест проти комерціалізації професійного футболу.

Ініціатором «голого» матчу виступив режисер Герріт Старчевський. На його думку, голі тіла гравців символізують природність і автентичність. Саме цих якостей і не вистачає сучасному футболу.

Крім того, Старчевський цією акцією хотів підкреслити, що футбол відкритий для усіх, і кожен може виступити за різноманітність на футбольному полі та проти нав’язування фальшивих ідеалів краси і впливу соціальних медіа.

Слід зазначити, що фотокореспондентам довелося дуже постаратися, щоб зняти гру і не допустити порнографії.

Як раніше писав «Ракурс», у середині травня було відновлено матчі Бундесліги після карантину. Ігри будуть проходити з порожніми трибунами і дуже жорстким медичним регламентом.