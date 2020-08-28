Арсен Аваков. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n143066-m-yazy-bez-mizkiv-i-politychni-gastrolery-avakov-vyslovyvsya-pro-uchasnykiv-napadu-na-avtobus.html

Ракурс

Нападу на автобус під Харковом дав оцінку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У своєму Twitter Аваков опублікував знімки затримання підозрюваних і зробив невелику ремарку.

На думку міністра, у затриманих геть відсутні мізки, а є лише м’язи. Постраждалі такі ж м’язисті та безмозкі поверталися із «політичних гастролей».

За словами Авакова, інцидент обійшовся без жертв, але все ж деякі учасники зіткнення отримали легкі поранення.

Міністр пообіцяв, що усі учасники інциденту отримають по заслугах.

Крім того, Аваков звернувся до політиків.

Політиканам: той, хто посіяв насильство — отримає по лобі від держави, без політики, — написав міністр.

Відреагував на інцидент під Харковом і президент України Володимир Зеленський. У Telegram-каналі президент подякував поліції за оперативне затримання підозрюваних у стрільбі під Харковом і заявив, що така ефективність роботи правоохоронців має стати нормою.

Також Зеленський заявив, що ані приналежність до певних політичних сил, ані прихильність до різних ідеологій, віросповідань чи поглядів не повинні бути виправданням злочинів.

На думку президента, саме безкарність породжує вседозволеність, тому розслідування подібних справ має відбуватися швидко, а суди повинні приймати рішення, керуючись виключно буквою закону, а не політичною складовою.

Як раніше писав «Ракурс», ввечері 27 серпня на автотрасі Київ — Харків недалеко від Люботина група молодиків напала на автобус з людьми. Під час нападу було застосовано травматичну зброю.