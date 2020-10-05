Смертельна пожежа сталася в Києві. Фото: nikvesti.com

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Смертельна пожежа сталася 5 жовтня на Виноградарі в Києві.

Надзвичайна подія сталася на проспекті Правди, 31А. Горіла квартира на сьомому поверсі багатоквартирного будинку. За попередньою інформацією, власник квартири самостійно підпалив помешкання. Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.

Батько після сварки з дружиною підпалив ліжечко з дитиною та закрив її в кімнаті. Матір у кімнату він не пускав, а квартиру зачинив зсередини. Дитина загинула у пожежі, їй було шість років, — стверджує очевидець.

Зазначається, що батько загиблої дитини був у неадекватному стані. За інформацією спільноти «Київ оперативний» у Facebook, під час пожежі він виліз у вікно, а рятувальники просили його відкрити двері у квартиру.

Зараз, ще п’ять хвилин, — заявив господар їм у відповідь.

На місці присутні правоохоронці, рятувальники та медики. Причини та обставини жахливої трагедії встановить слідство. Батька загиблої дитини вже затримали.

Нагадаємо, 24 липня у Деснянському районі Києва сталася жахлива пожежа —горіла квартира на передостанньому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Рятувальники не змогли врятувати жінку, яка перебувала на балконі, й та згоріла живцем.