Місцеві вибори в Україні: хроніка подій, фото — ВН

https://racurs.ua/ua/n145509-miscevi-vybory-v-ukrayini-hronika-podiy-onovluietsya.html

Ракурс

Місцеві вибори відбуваються 25 жовтня в Україні. Громадяни обирають нову місцеву владу — відбуваються перші вибори за новим виборчим законодавством.

Обирають депутатів місцевих рад — сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також міського голову Києва та голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Перші вибори відбуваються у 1 тис. 439 об'єднаних територіальних громадах — до 119 райрад, 22 обласних рад (усіх, крім Донецької та Луганської), 381 міськради, понад тисячі селищних рад.

«Ракурс» стежить за перебігом подій на місцевих виборах 2020 року, які відбуваються на тлі пандемії коронавірусу і разом із всенародним опитуванням президента України.

8.00 — місцеві вибори стартували. Через епідемію коронавірусу вхід на дільницю можливий тільки у масці чи респіраторі. Сьогодні біля виборчих дільниць почалося також всеукраїнське опитування громадської думки від президента України.