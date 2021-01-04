Сергій Шкарлет, фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n148614-na-plagiati-vykryly-chleniv-komisiyi-yaka-zaperechyla-plagiat-u-shkarleta-zmi.html

Ракурс

На плагіаті спіймали членів Комісії з академічної доброчесності національного університету «Чернігівська політехніка», яка заперечувала наявність плагіату у роботах колишнього ректора цього навчального закладу, а нині міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому на сайті «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях».

Так, у докторській дисертації голови комісії Вікторії Маргасової «Стратегія забезпечення стійкості економіки України до загроз економічній безпеці», захищеній у квітні 2015 року, були виявленні текстові запозичення без належних посилань, синоніми та перефразування, загальним об'ємом на 70 сторінок.

Зокрема, Маргасова використовує дані посібника «Методология SEDA. Анализ устойчивости экономического развития» російського автора Сергія Парапечка, котрий аналізував дані за 2013 рік та згадував у своїй роботі плани уряду щодо реформ на 2010−2014 роки.

Маргасова замінила 2010−2014 рр. словами «на найближчі роки». Правильно! Хіба ж можна в дисертації 2014-го року писати про плани уряду на 2010 рік, — зазначається в розслідуванні.

Також дослідження виявило, що Маргасова, зокрема, використовувала інші російські матеріали на схожу тему.

Особливо нам подобається заміна Росії на Україну та російської економіки на вітчизняну, — зазначається у дослідженні.

Крім того, підозрілі та свідомо фальшиві публікації, а також численний перехресний академічний плагіат були виявлені у дисертації іншого члена цієї комісії — Аліни Пінчук, котра у 2020 році захистила дисертацію «Стратегія забезпечення сталого розвитку сільського господарства в умовах діджиталізації економіки України».

Головою комісії із захисту була Вікторія Маргасова.

Так, у поданому Пінчук переліку її праць за темою дисертації частина матеріалів або недоступна за вказаною інтернет-адресою, або є статтями інших авторів з такою ж назвою.

Тобто маємо відверте нахабне фальшування статей, коли чужі праці приписуються собі, і на підставі цього чотирикратна «запозиченка» стає доктором наук, — наголошується у розслідуванні.

Нагадаємо, за призначення Шкарлета міністром освіти Верховна Рада проголосувала 17 грудня.