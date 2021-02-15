Артем Ситник, фото: НАБУ

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Артема Ситника, чинного директора НАБУ, можуть звільнити у разі підтримки парламентом нещодавно затвердженого урядом законопроекту «Про Національне антикорупційне бюро України щодо приведення у відповідність до Конституції України».

Денис Малюська, міністр юстиції України, на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментував це рішення уряду.

За словами Малюськи, після рішень Конституційного суду про визнання неконституційним указу про призначення Ситника директором НАБУ та положення закону про НАБУ в частині участі президента у доборі і призначенні директора НАБУ, перед урядом постало завдання закрити відповідну прогалину у законі та врегулювати питання статусу НАБУ і його директора.

Її закриття — одна з умов співробітництва з МВФ, — наголошує Малюська.

Міністр зазначив, що «першим підходом до бар'єру» у цьому питанні став законопроект № 4437, яким уряд пропонував на рівні закону надати Артему Ситнику повноваження директора НАБУ до обрання нового директора за новою процедурою. Проте цей законопроект не був підтриманий Верховною Радою.

Згодом уряд «зробив другий підхід» — новий законопроект, який надасть НАБУ статусу органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора НАБУ. Також окремою нормою законопроекту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.

Подивимось якою буде реакція парламенту на цей законопроект, — зазначив Малюська.



Малюська додав, що його «фаворитом» є законопроект № 4437.

Нагадаємо, очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін стверджує, що звільнення Ситника є особистим рішенням президента України Володимира Зеленського, який у такий спосіб відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19.