Протести в Барселоні. Фото: El Pais

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Протести через ув’язнення репера Пабло Аселя розпочалися в Іспанії.

В Мадриді відбулася мирна демонстрація, а в Барселоні виникли масові заворушення. В місті зібралося близько 6 тис. демонстрантів, які поводять себе дуже агресивно. Активісти кидають фаєри в поліцейським, а ті у відповідь стріляють пінопластовими кулями. Про це повідомляє Reuters.

Також протестувальники грабують магазини й підпалюють контейнери. Зокрема, атаковано бутіки на найпрестижнішій торговельній вулиці Барселони, проспекті Грасія, також демонстранти розбили вікна в знаменитому концертному залі.

Поліція затримала дев’ятьох осіб, в тому числі трьох неповнолітніх. Деякі з них були затримані за пограбування магазинів. Крім того, дев’ять людей постраждали, двох довелося госпіталізувати.

Як відомо, іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев’яти місяців позбавлення волі за образу королівського будинку і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I і записи в Twitter в період з 2014 по 2016 роки.

Нагадаємо, у М’янмі тривають акції протесту проти здійсненого військовими 1 лютого перевороту. У суботу, 20 лютого, силовики відкрили вогонь по протестувальників бойовими кулями. Загинули двоє мітингувальників, ще щонайменше 20 людей постраждали.