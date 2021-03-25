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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»
Дев’ять «червоних» та один «жовтий» регіон — МОЗ оновило перелік карантинних зон (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152258-dev-yat-chervonyh-ta-odyn-jovtyy-region-moz-onovylo-perelik-karantynnyh-zon-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, у зв’язку з чим Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) періодично оновлює перелік карантинних зон.
У новому переліку, опублікованому сьогодні, 25 березня, на сайті МОЗ, дев’ять регіонів перебувають у найбільш суворій за обмеженнями «червоній» зоні, ще 15 — у «помаранчевій» і лише один — у «жовтій». «Зелених» регіонів у Україні немає.
У «червоній» зоні, в яку регіони потрапляють в разі перевищення протягом трьох днів двох або більше показників захворюваності, перебувають:
- Київ;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Закарпатська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Чернівецька область.
У «помаранчевій» зоні 15 областей:
- Вінницька;
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Кіровоградська;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернігівська.
У «жовтій» зоні лише Херсонська область.
Нагадаємо, в Україні нещодавно зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу та нових випадків захворювання на COVID-19.
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