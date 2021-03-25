В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, у зв’язку з чим Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) періодично оновлює перелік карантинних зон.

У новому переліку, опублікованому сьогодні, 25 березня, на сайті МОЗ, дев’ять регіонів перебувають у найбільш суворій за обмеженнями «червоній» зоні, ще 15 — у «помаранчевій» і лише один — у «жовтій». «Зелених» регіонів у Україні немає.

У «червоній» зоні, в яку регіони потрапляють в разі перевищення протягом трьох днів двох або більше показників захворюваності, перебувають:

Київ;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Закарпатська область;

Київська область;

Львівська область;

Одеська область;

Сумська область;

Чернівецька область.

У «помаранчевій» зоні 15 областей:

Вінницька;

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Кіровоградська;

Луганська;

Миколаївська;

Полтавська;

Рівненська;

Тернопільська;

Харківська;

Хмельницька;

Черкаська;

Чернігівська.

У «жовтій» зоні лише Херсонська область.

Нагадаємо, в Україні нещодавно зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу та нових випадків захворювання на COVID-19.