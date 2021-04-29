Морські піхотинці десантувалися з моря в повітря, фото: пресцентр ВМС ЗСУ

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Військовослужбовці підрозділів морської піхоти провели практичні заняття з десантної підготовки. Маневри відбувалися протягом двох днів.

Морпіхи здійснили десантування за допомогою комплекту бортового обладнання «Канат-1», а також відпрацювали висадку морського десанту на необладнане узбережжя з малого десантного катера «Сватове». Про вишкіл українських захисників в Школі морського піхотинця розповів прес-центр ВМС ЗСУ.

Заняття дають військовослужбовцям важливий практичний досвід, який вони неодноразово застосовуватимуть для виконання завдань за призначенням під час своєї подальшої служби, — зазначили в ВМС ЗСУ.

Військові розповіли про систему «Канат-1», яку використовують для десантування на важкодоступних або обмежених ділянках місцевості та за несприятливих метеорологічних умов.

Перед морпіхами стояло завдання здійснити десантування, зайняти плацдарм та взяти під контроль визначений район. У ході заняття кожен морський піхотинець мав змогу декілька разів виконати вправу для повного засвоєння усіх тонкощів такого роду бойової роботи, — наголошують і пресслужбі.

Наступного дня курсанти Школи морського піхотинця здійснили перехід морем на малому десантному катері «Сватове» та висадилися на необладнане узбережжя.

Під час висадки інструктори Школи розігрували різні сценарії, щоб максимально наблизити умови тренування до бойової ситуації.

Також морпіхи відпрацювали чергування з протидиверсійної оборони корабля під час переходу морем.