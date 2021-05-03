Денис Пушилін, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n154127-sim-u-lidera-doneckyh-terorystiv-pushylina-pokazaly-v-mereji-foto.html

Ракурс

Денис Пушилін, 39-річний український колабораціоніст з Росією, з листопада 2018 року перебуває на «посаді» очільника терористичної організації ДНР.

Нещодавно в інтернеті було опубліковане фото Пушиліна разом з його дружиною та двома доньками. Знімок опублікував Telegram-канал donetchanyn.

Сам Пушилін раніше заявляв, що має трьох доньок.

За повідомлення ЗМІ сепаратистів, Пушилін вчора, 2 травня, разом із сім'єю був присутнім на великодньому богослужінні у розташованому в Донецьку храмі благовірних князів Петра і Февронії. Цей храм було відкрито вже після захоплення регіону окупантами — у травні 2016 року.

За відомостями ЗМІ, дружину Пушиліна звати Олена, вони, ймовірно, проживають у Донецьку в будинку місцевого бізнесмена Сергія Хановича.

Нагадаємо, нещодавно в тимчасово окупованому Донецьку місцевий «парламент» дозволив здійснити «націоналізацію» майна українських банків.