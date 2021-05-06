Після змін у призначенні субсидій українці штурмують собези, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n154250-pislya-zmin-u-pryznachenni-subsydiy-ukrayinci-shturmuut-sobezy-foto.html

Ракурс

У черги за субсидіями стали громадяни через нововведення Кабміну. 14 квітня уряд ухвалив постанову, у якій посилив адресність надання житлових субсидій. Варіанти подачі документів можуть бути різні телефоном, поштою або заповнити документи онлайн.

Новація спричинила після свят черги у собезах та ЦНАПах в декількох містах країни.

У Луцьку 5 травня біля департаменту соцполітики та двох його філій утворилися черги. Люди, які прийшли здавати документи на переоформлення субсидій, чекали більше двох годин.

У черзі були передусім старші люди, які не вміють заповнювати документи онлайн.

Спочатку претенденти на субсидію змушені були стояти та чекати, аби отримати талон на прийом. Очевидці розповіли, що між невдоволеними людьми виникали суперечки і штурханина.

У Черкасах до громадської приймальні Департаменту соцполітики була черга, повідомляє «Суспільне». Мешканці скаржилися, що потрапити на прийом часто неможливо через відсутність нових бланків. Їх ще не затвердив уряд, однак у людей буде можливість до вересня включно використати своє право і оформити субсидію.

Від 1 травня усім субсидіантам треба переоформити документи. Документи потрібно оновити з травня до вересня цього року. У разі, якщо людина звернеться з новим пакетом документів впродовж цього періоду, субсидію призначить із травня 2021 року.

Нагадаємо, що відмовити в отриманні субсидії можуть, якщо отримувач, члени сім’ї або будь-хто із зареєстрованих у помешканні впродовж року перед зверненням купив щось дорожче за 50 тис. гривень, на час призначення субсидії має на банківському рахунку понад 100 тис. грн, або купив іноземної валюти на 50 тис. грн.

До цього в Україні вже діяла низка обмежень для охочих отримувати субсидії. Вони й надалі зберігаються: площа квартири має бути не більшою за 130 кв. м, а будинку — не перевищувати 230 кв. м. Інші обмеження — наявність боргів з комунальних послуг або аліментів.