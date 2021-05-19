Дельфін. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154887-pryv-yazanyh-do-kameniv-mertvyh-delfiniv-znyaly-na-video-v-aneksovanomu-krymu.html

Ракурс

Мертвих дельфінів у Криму знайшли місцеві жителі — до тварин були прив’язані камені, щоби ссавці раптово не сплили на поверхню.

У такий спосіб рибальський промисел приховує наслідки своєї діяльності, вважають у центрі реабілітації дельфінів «Безтурботне море», який поширив моторошне відео.





На кадрах видно одного з дельфінів, прив’язаного до каменю. Його туша почала облазити. У ролику також показаний труп ссавця, що лежить на дні. За інформацією захисників тварин, менш як 10% дельфінів, які загинули через вилов за допомогою сітки, згодом опиняються на суші. Решта 90% опускаються на дно моря, а плавучість залежить від ступеня вгодованості та наявності в легенях повітря.

Повідомляється, що деякі рибалки топлять тіла з вантажем або наносять поранення в черевну порожнину ссавцям.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дельфіни Мауї, які знаходяться на межі вимирання, можуть бути врятовані захисниками природи. Всесвітній фонд дикої природи Нової Зеландії, уряд, вчені та інженери об'єднали свої зусилля, щоби розробити дрон, здатний відстежувати цих рідкісних тварин.