Степан Латипов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155469-protknuty-gorlo-ruchkou-namagavsya-biloruskyy-opozycioner-shokuuche-video.html

Ракурс

Степан Латипов, якого судять за протестну символіку та опір міліції в Білорусі, намагався вчинити самогубство у залі суду, встромивши в горло ручку.

Чоловік хотів піти з життя, аби вберегти своїх рідних та сусідів від режиму Олександра Лукашенка. Про це повідомляє білоруський опозиційний канал в Telegram Tut. by.





За даними правозахисників, чоловік заліз у клітці повище, аби його не дістали конвоїри, та встромив собі ручку в шию. Після цього опозиціонер посинів та ліг на лавку. Перед спробою самогубства чоловік заявив, що йому погрожували — якщо він не визнає провину, будуть кримінальні справи проти рідних і сусідів.

Відео цієї події потрапило в мережу — на ньому видно, як чоловік лежить на лавці, а біля нього стоять міліціонери. Очевидці кажуть, що міліціонери одразу не могли відкрити клітку, адже в них не було ключів. Поки клітку вдалося відкрити, опозиціонер вже фактично знепритомнів.

Чоловіка забрала швидка з залу суду. До цього він сидів у так званій «прес-хаті». Так називають камеру, де підозрюваних у злочинах тримають в жахливих умовах.

Степан Латипов — житель мінського «двору змін», його затримали 15 вересня 2020 року. Спочатку держтелеканали озвучили, нібито чоловік збирався використовувати отрути проти силовиків. Але в остаточному звинуваченні ця претензія не звучала — Степану інкримінують організацію дій, що грубо порушують громадський порядок і шахрайство в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Білорусі силовики затримали головного редактора новинного сайту Hrodna. life Олексія Шота. Правоохоронці під’їхали на автобусі з тонованими вікнами до будинку, де проживає журналіст, та заштовхали його в машину.