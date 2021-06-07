Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Гола дівчина у труні протестувала у Львові проти карантину. Фото: «Гангрена» у Facebook

Гола дівчина у труні — у Львові протестували проти карантину (ФОТО)

7 чер 2021, 17:21
999

Голу дівчину в труні носили вулицями Львова. В центрі міста активісти влаштували незвичайний перфоманс, щоб привернути увагу на закриття місцевої галереї.

Співзасновник галереї «Гангрена» Олег Гердій пояснив, що концепцією цього дійства є «життя і свобода і перемога над кордонами і смертю». Він також додав, що це було «випробування здорового глузду і кордонів терпіння громадськості». Перед цим організатори показали, як готувалися до цього заходу на своїй сторінці в Facebook.

За словами Гердія, він змушений закрити галерею через карантин, оскільки вартість оренди значно зросла. Львівські священники також скаржилися на труну, яку Олег Гердій купив на свій день народження і експонував в галереї.

У соціальних мережах організаторів розкритикували незвичайний перфоманс.

Гола дівчина у труні протестувала у Львів проти карантину. Фото: «Гангрена» у Facebook


Гола дівчина у труні протестувала у Львів проти карантину. Фото: «Гангрена» у Facebook

Нагадаємо, у березні майже півтисячі підприємців мітингували в Києві. Організатори акції вимагали звільнити підприємців від сплати податків на період карантину.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів