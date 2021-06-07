Гола дівчина у труні протестувала у Львові проти карантину. Фото: «Гангрена» у Facebook

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Голу дівчину в труні носили вулицями Львова. В центрі міста активісти влаштували незвичайний перфоманс, щоб привернути увагу на закриття місцевої галереї.

Співзасновник галереї «Гангрена» Олег Гердій пояснив, що концепцією цього дійства є «життя і свобода і перемога над кордонами і смертю». Він також додав, що це було «випробування здорового глузду і кордонів терпіння громадськості». Перед цим організатори показали, як готувалися до цього заходу на своїй сторінці в Facebook.

За словами Гердія, він змушений закрити галерею через карантин, оскільки вартість оренди значно зросла. Львівські священники також скаржилися на труну, яку Олег Гердій купив на свій день народження і експонував в галереї.

У соціальних мережах організаторів розкритикували незвичайний перфоманс.

Нагадаємо, у березні майже півтисячі підприємців мітингували в Києві. Організатори акції вимагали звільнити підприємців від сплати податків на період карантину.