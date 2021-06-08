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Ракурс
Інцидент з булінгом стався у Києві, фото: Clutch.ua

12-річну дівчинку закидали яйцями у Києві — у неї травма голови

8 чер 2021, 16:23
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У Києві шестеро підлітків закидали яйцями 12-річну дівчинку.

У постраждалої згодом діагностували струс мозку та закриту черепну травму. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Типичный Киев».

Інцидент стався на Поштовій площі 25 травня.

Зазначається, що підлітки заздалегідь спланувала свої дії і навмисно запросили дівчинку погуляти. Після цього в призначеному місці відібрали в неї телефон і почали її принижувати, зокрема, розбивати сирі яйця об голову.

Відео знущань зловмисники самостійно записали та опублікували в інтернеті.

Мати постраждалої зазначає, що дівчину сім разів вдарили по голові.

На щастя, вона змогла самостійно дістатися додому, — зазначає жінка.

Усі учасники інциденту встановлені.

Втім, на історії з яйцями все не завершилося, зазначає мати постраждалої. За її словами, дівчині продовжують надходити погрози.

У переписці між підлітками ми бачимо бажання продовжити булінг, — наголошує вона.


Джерело: Ракурс


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