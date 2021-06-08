Інцидент з булінгом стався у Києві, фото: Clutch.ua

https://racurs.ua/ua/n155800-12-richnu-divchynku-zakydaly-yaycyamy-u-kyievi-u-neyi-travma-golovy-video.html

Ракурс

У Києві шестеро підлітків закидали яйцями 12-річну дівчинку.

У постраждалої згодом діагностували струс мозку та закриту черепну травму. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Типичный Киев».

Інцидент стався на Поштовій площі 25 травня.

Зазначається, що підлітки заздалегідь спланувала свої дії і навмисно запросили дівчинку погуляти. Після цього в призначеному місці відібрали в неї телефон і почали її принижувати, зокрема, розбивати сирі яйця об голову.

Відео знущань зловмисники самостійно записали та опублікували в інтернеті.

Мати постраждалої зазначає, що дівчину сім разів вдарили по голові.

На щастя, вона змогла самостійно дістатися додому, — зазначає жінка.

Усі учасники інциденту встановлені.

Втім, на історії з яйцями все не завершилося, зазначає мати постраждалої. За її словами, дівчині продовжують надходити погрози.