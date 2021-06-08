12-річну дівчинку закидали яйцями у Києві — у неї травма головиhttps://racurs.ua/ua/n155800-12-richnu-divchynku-zakydaly-yaycyamy-u-kyievi-u-neyi-travma-golovy-video.htmlРакурс
У Києві шестеро підлітків закидали яйцями 12-річну дівчинку.
У постраждалої згодом діагностували струс мозку та закриту черепну травму. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Типичный Киев».
Інцидент стався на Поштовій площі 25 травня.
Зазначається, що підлітки заздалегідь спланувала свої дії і навмисно запросили дівчинку погуляти. Після цього в призначеному місці відібрали в неї телефон і почали її принижувати, зокрема, розбивати сирі яйця об голову.
Відео знущань зловмисники самостійно записали та опублікували в інтернеті.
Мати постраждалої зазначає, що дівчину сім разів вдарили по голові.
На щастя, вона змогла самостійно дістатися додому, — зазначає жінка.
Усі учасники інциденту встановлені.
Втім, на історії з яйцями все не завершилося, зазначає мати постраждалої. За її словами, дівчині продовжують надходити погрози.
У переписці між підлітками ми бачимо бажання продовжити булінг, — наголошує вона.