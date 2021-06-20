Рекордсменка Катерини Долган. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n156405-ukrayinska-rekordsmenka-rozbylasya-na-trasi-kyyiv-pryluky-foto.html

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода забрала життя 21-річної рекордсменки Національного реєстру рекордів України Катерини Долган.

Рекордсменка в номінації «Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері» загинула в аварії на трасі Київ-Прилуки. Аварія сталася у суботу, 19 червня. Про трагедію повідомила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на власній сторінці у Facebook.

За її словами, два дні тому Катерина Долган здійснювала свій черговий забіг у Сумах.

І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій… Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю — «Та, що біжить за Сонцем»… Легкого бігу тобі у вічність, дівчинко… — йдеться в повідомленні.

Катерина Долган — кандидат у майстри спорту з легкої атлетики, призер численних змагань та чемпіонатів України. У вересні 2020 року вона встановила рекорд України, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. За п’ять годин Долган пробігла 51 км без перерви.

Нагадаємо, 19 червня у Києві пішоходи, які переходили дорогу в невстановленому місці, потрапили під колеса вантажного автомобіля. Обидві особи загинули на місці ДТП.