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Ракурс
Рекордсменка Катерини Долган. Фото: ТСН

Українська рекордсменка розбилася на трасі Київ-Прилуки (ФОТО)

20 чер 2021, 17:13
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Смертельна дорожньо-транспортна пригода забрала життя 21-річної рекордсменки Національного реєстру рекордів України Катерини Долган.

Рекордсменка в номінації «Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері» загинула в аварії на трасі Київ-Прилуки. Аварія сталася у суботу, 19 червня. Про трагедію повідомила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на власній сторінці у Facebook.

За її словами, два дні тому Катерина Долган здійснювала свій черговий забіг у Сумах.

І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій… Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю — «Та, що біжить за Сонцем»… Легкого бігу тобі у вічність, дівчинко… — йдеться в повідомленні.

Катерина Долган — кандидат у майстри спорту з легкої атлетики, призер численних змагань та чемпіонатів України. У вересні 2020 року вона встановила рекорд України, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. За п’ять годин Долган пробігла 51 км без перерви.

Рекордсменка Катерини Долган. Фото: Вєтрова Лана у Facebook

Рекордсменка Катерини Долган. Фото: Вєтрова Лана у Facebook


Рекордсменка Катерини Долган. Фото: Вєтрова Лана у Facebook

Нагадаємо, 19 червня у Києві пішоходи, які переходили дорогу в невстановленому місці, потрапили під колеса вантажного автомобіля. Обидві особи загинули на місці ДТП.

Джерело: Ракурс


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